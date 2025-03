Influencer de retos extremos perdió dos dedos luego de que una piedra le cayera encima

El creador de contenido argentino preocupó a sus seguidores en los últimos días al informar que había perdido las falanges de dos dedos de las manos luego de realizar una peligrosa hazaña. Además, detalló que tuvo que ir de urgencia a una clínica para ver si los médicos podían realizarle una cirugía de reconstrucción y de esta forma recuperarlos de alguna manera.

"Cuando estábamos subiendo me agarré de una piedra muy grande, que se desprendió y empecé a caer cuesta abajo por el cerro rebotando entre las piedras por aproximadamente 10 metros. La piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video”, comentó en uno de los clips.

El joven de 21 años también recibió múltiples críticas debido a que posteó unas grabaciones bailando en el hospital, lo que dio pie para que muchas personas pensaran que se trataba de una estrategia de marketing para aumentar su comunidad; sin embargo, él hizo un post aclarando que jamás jugaría con una situación como esta y mostrando imágenes sensibles sobre el hecho.

"Ojala fuese mentira, si lo dije tranquilo fue porque pensando en todo lo que me podría haber pasado, sentí que perder la falange de un dedo no era tan grave y miré el lado positivo, pero créanme que fue algo que me dejó muy marcado literalmente pensé que no lo contaba", mencionó en su cuenta de X anteriormente Twitter.

Su última actualización tuvo lugar el 27 de marzo, informando así a sus admiradores que hará un recaudo de dinero para poder pagar la cirugía, pues el valor asciende a "diez millones de pesos".

Cómo se hizo famoso Gerónimo Arias

El argentino recoge más de seis millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde muestra su pasión por la actividad física y los retos. Es oriundo de San Luis y alcanzó la fama en diciembre de 2024, cuando realizó 366 dominadas frente al Obelisco de Buenos Aires y transmitió todo el proceso en un en vivo en redes sociales. Adicionalmente, ha dado de qué hablar al hacer maniobras peligrosas en acantilados, saltos y colaborar incluso con famosos colombianos para algunos de sus videos.