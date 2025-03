Emotiva carta de Epa Colombia con la que pide casa por cárcel; envió mensaje a su hija Daphne

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha estado en tendencia por su situación con la justicia. El 27 de enero su vida cambió, luego de que le confirmaran la sentencia de cinco años y dos meses de prisión.

Aunque en su momento pidió casa por cárcel, el juez no se la concedió. Razón por la que ha estado batallando desde el primer día junto a todo su equipo. Por su parte, su pareja, Karol Samantha , también ha estado ahí apoyándola para salir adelante.

Recientemente, la empresaria estuvo en otro juicio, en el que le solicitó, con su abogado, la posibilidad de tener prisión domiciliaria. Para ello presentó una carta, en donde pedía perdón por los errores cometidos cuando dañó TransMilenio.

En primera medida, su abogado emitió un comunicado en el que decía que su cliente estaba dispuesta a cumplir con todas sus obligaciones mientras el juez vigila el proceso. Después, la empresaria de keratinas le pidió al juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, por medio de una carta, que le permita estar desde su casa cumpliendo la condena.

Carta de Epa Colombia pidiendo prisión domiciliaria

A continuación está toda la carta transcrita de Epa Colombia

“Desde lo más profundo de mi corazón, quiero expresar mi arrepentimiento por los errores que he cometido. Sé que mis acciones han afectado no solo en mi vida, sino también la de quienes me rodean. Hoy, como madre de una hermosa niña, siento una responsabilidad mucho mayor. Ella es mi luz, mi mayor motivación para seguir adelante y convertirme en una mejor persona”, empezó diciendo.

Y continuó: “Dios ha sido mi refugio en los momentos más oscuros, y gracias a su guía he logrado levantarme y reconstruir mi vida. Sé que con su apoyo he podido superar las dificultades, y ahora quiero retribuir de alguna manera, dando a otras mujeres la oportunidad de transformar sus vidas como yo lo he hecho. Este programa de servicios de utilidad pública es una bendición y una nueva oportunidad para demostrar que el cambio es posible, no solo para mí, sino para todas aquellas mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables”.

Y agregó: “Mi mayor deseo es vincularme a este programa para empoderar a las mujeres que, como yo, han enfrentado grandes retos. Quiero que mi hija crezca viéndome no solo como su madre, sino como una mujer que lucha por dar oportunidades a las demás, especialmente a aquellas víctimas del conflicto armado, de la violencia intrafamiliar o que han sido privadas de su libertad. Con el proyecto 'Aprende y Emprende con Epa Colombia', que adjunto a esta carta, busco brindarles herramientas reales para que puedan reconstruir sus vidas, tal como yo he podido hacerlo”.

“Este proyecto no solo me permitirá retribuir a la sociedad, sino también enseñarle a mi hija que, con fe en Dios y dedicación, podemos superar cualquier obstáculo. Mi mayor anhelo es que mi hija crezca en un mundo donde las mujeres tengan oportunidades reales de crecimiento y éxito, y estoy segura de que, a través de este programa, podré aportar para que eso sea una realidad”, finalizó la misiva.

Cuáles son los delitos de Epa Colombia

La mujer fue imputada por tres cargos: perturbación en servicio público de transporte colectivo, investigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno. Todo esto, luego de usar un martillo para afectar elservicio de TransMilenio en medio de una marcha.