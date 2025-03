Epa Colombia habló de la pelea que tuvo con una reclusa en la cárcel: "me la tenía montada"

La empresaria de productos capilares Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en las plataformas digitales, le concedió una entrevista a la Revista Semana en la que habló sobre cómo ha sido su proceso de adaptación a su nueva vida en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá , lugar al que fue enviada por la Corte Suprema de Justicia luego de que fuera hallada culpable por los daños cometidos contra Transmilenio en el marco del Paro Nacional de 2019.

Mira también: Epa Colombia comparte celda con la mamá de Sara Sofía: esta es la dura confesión que le hizo

Durante el encuentro, la creadora de contenido digital reveló si ha llegado a tener algún tipo de enfrentamiento dentro del centro penitenciario. Según explicó, tuvo que mostrar su carácter para defenderse de las acusaciones que le hacían algunas mujeres privadas de la libertad.

"Me ha tocado pararme con muchísimas (...) ¿Tú sabes quién se robó el pollo? Una señora que se llama Sandra que es la de derechos humanos aquí adentro. No, ella me la tenía montada desde el principio, con todo, me tenía la guardia encima y todo eso, me la tenía montada, la guardia iba y me regañaba, me insultaba por ella y le dije 'tú no me representas como mujer, tú me tienes que dejar quieta aquí', mejor dicho (...) Acá uno de tiene que parar fuerte", mencionó.

Publicidad

No te pierdas: Reencuentro de Epa Colombia y su hija en la cárcel El Buen Pastor: así fue el emotivo momento

Afortunadamente, la influencer también ha contado con el apoyo de otras compañeras, quienes la han recibido con los brazos abiertos, por lo que ella ha decidido voluntariamente ayudarlas económicamente. De igual forma, prometió que seguirá cultivando esas amistades porque las considera valiosas en su vida.

Publicidad

"A una ya le pagué una fianza, a una chica le faltaba un millón de pesos para que la sacaran y ya se lo di para que saliera en libertad. Otra necesitaba para un mercado, se lo di. Otra, su hijo acababa de nacer no tenía ni pañales ni cobijas, allá en mi casa tenía, también le di. Quiero ayudar a muchas acá, tengo el contacto de muchas para ayudarles", expresó.

Te puede interesar: La novia de Epa Colombia confiesa si Daneidy Barrera está deprimida en la cárcel

Finalmente, contó que, aunque no estado del todo bien anímicamente, ha intentado disfrutar de la compañía de ellas, dado que se caracterizan por tener un buen sentido del humor.