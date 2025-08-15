Capítulo 198 Karsu: Irmak le cuenta a Karsu que Kivanc le pidió matrimonio

Publicidad

La Reina del Flow
Irmak le dice a su hermana que Kivanck se enteró de su embarazo, así que ella le cuenta que todo fue por culpa de su pequeño que escuchó y se lo contó a Bora. La reacción del hombre ahora la tiene confundida. 