Epa Colombia reveló cómo es la comida que recibe en la cárcel: "He sufrido demasiado"

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , es una reconocida influenciadora y empresaria colombiana que actualmente se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y cuatro meses en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La creadora de contenido, quien ganó popularidad en redes sociales por su personalidad y su empresa de productos capilares, ha sido entrevistada para varios medios para dar a conocer su situación tras más de un mes privada de la libertad.

Cuántos kilos ha perdido Epa Colombia en prisión

Recientemente, ante Revista Semana, expresó su preocupación por la difícil experiencia que está viviendo. Según relató, desde el 31 de enero, fecha en la que ingresó a prisión, ha perdido varios kilos: “He sufrido demasiado. Trato de comer, pero la verdad que no me pasa. He bajado mucho".

La empresaria de keratinas agregó: “La vida adentro es muy dura. El arroz es mazacotudo, la carne a veces está picha, la ensalada sabe a vinagre". A pesar de las dificultades, la influenciadora ha tratado de mantenerse fuerte y positiva y así lo ha hecho saber en las entrevistas que ha concedido.

Por qué condenaron a Epa Colombia

La condena de Epa Colombia se relaciona con los actos vandálicos que protagonizó en 2019, cuando destruyó una estación de TransMilenio en medio de las protestas sociales. Aunque en los últimos años había enfocado su vida en su negocio y en proyectos personales, la justicia le impuso la pena por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

Epa Colombia habló de la pelea que tuvo con una reclusa en la cárcel

Daneidy Barrera se pronunció sobre la relación que sostiene con algunas de las reclusas y cuáles son las estrategias que ha implementado para mantenerse sana y salva.

"Me ha tocado pararme con muchísimas (...) ¿Tú sabes quién se robó el pollo? Una señora que se llama Sandra que es la de derechos humanos aquí adentro. No, ella me la tenía montada desde el principio, con todo, me tenía la guardia encima y todo eso, me la tenía montada, la guardia iba y me regañaba, me insultaba por ella y le dije 'tú no me representas como mujer, tú me tienes que dejar quieta aquí', mejor dicho (...) Acá uno se tiene que parar fuerte", mencionó.

