Epa Colombia reveló si planea ocultarle a su hija, en unos años, que estuvo en la cárcel

La empresaria de productos capilares Epa Colombia cumple casi dos meses desde que llegó a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá para pagar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por los daños cometidos contra Transmilenio en el marco del Paro Nacional de 2019. La influenciadora ha ofrecido varias entrevistas sobre su paso por prisión, revelando incluso que es vecina de celda de la mamá de Sara Sofía.

Recientemente, Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, concedió una entrevista para el podcast Más Allá del Silencio, en el que confesó que en caso de que le nieguen la casa por cárcel, planea realizar algunas actividades dentro del centro penitenciario para reducir poco a poco su condena, que podría pasar de los cinco años a aproximadamente tres.

Una de las preguntas que más llamaron la atención del encuentro, fue cuando el periodista Rafael Poveda la cuestiona acerca de cómo piensa hacer para contarle a su hija Daphne Samara toda la verdad. Es necesario mencionar que la menor tan solo tiene diez meses, por lo que hizo referencia a cuando posea la edad suficiente de comprender la magnitud del problema.

¿Epa Colombia le ocultará a su hija que estuvo en prisión?

Al respecto, la creadora de contenido digital mencionó: "Está muy pequeña, pues le contaré del error que cometí para que no lo cometa, pero pues ya habrá pasado muchísimo tiempo, estaré con más hijos, no sé, viajando, pero le contaré todo. Le mostraré que mientras ella estaba allá, la mamá estaba acá en la cárcel. No quiero mitigarle a mi hija o aparentarle otra mamá, sino demostrarle quién en realidad soy", dijo.

Asimismo, señaló que su principal interés es brindarle una buena formación académica a la pequeña, pues considera que la falta de oportunidades en su casa la llevaron a cometer los errores que actualmente la tienen tras las rejas: "mis padres fueron de escasos recursos. Me gustaría que tuviera una muy buena educación para que fuera muy inteligente y supiera todas las cosas e hiciera bien y fuera una chica de bien, una universitaria exitosa", finalizó.

