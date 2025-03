Epa Colombia quiere tener otro hijo al salir de la cárcel: ¿inseminación in vitro o natural?

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , sigue dando de qué hablar a dos meses de haber sido privada de su libertad y condenada por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, por hechos ocurridos en 2019. Ahora, la empresaria es noticia por sus declaraciones en una entrevista en la que habló sin filtros sobre su vida en prisión.

En conversación con Revista Semana, Barrera se sinceró sobre su experiencia en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y reveló que lo más difícil de este proceso ha sido estar lejos de su hija, Daphne Samara, a quien solo puede ver cada 20 días.

La influenciadora lamentó que, debido a su reclusión, se está perdiendo momentos clave en el crecimiento de su pequeña, pues fue capturada justo cuando estaba "estrenándose como mamá" y cumpliendo uno de sus sueños más grandes.

Pero eso no fue todo. Después de abrir su corazón sobre la maternidad, también reveló sus planes para cuando recupere la libertad: "Voy a mirar si más adelante tengo otro bebé, de la misma manera. Me quiero casar y tener otro hijo, un niño. Tengo uno congeladito, entonces si no, pues me embarazo aquí dentro".

Cabe recordar que Epa Colombia se embarazó mediante un proceso de fertilización in vitro (FIV) con su pareja Karol Samantha. La pequeña nació el 9 de abril de 2024.

Epa Colombia es compañera de la mamá de Sara Sofía

Epa Colombia admitió en esta misma entrevista que una de sus vecinas de celda es Carolina Galván, la madre de Sara Sofía, la menor que fue asesinada y cuyo cuerpo nunca se encontró.

“Yo no soy quién para juzgarlas, pero escuchar eso me duele demasiado porque tengo una hija de nueve meses. Me perturba demasiado”, mencionó.

De igual forma, dio a conocer la confesión que le hizo Galván sobre el crimen, dado que los restos de la pequeña nunca fueron encontrados. Según explicó, "habían quemado" a Sara Sofía, lo que daría un giro total al caso, pues las autoridades analizaban la hipótesis de que hubiese sido lanzada a un río.

