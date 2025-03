Actriz colombiana que fue diagnosticada con cáncer de lengua confesó que "la dieron por muerta"

Martha Liliana Ruiz es uno de los rostros más destacados de la televisión colombiana gracias a su extensa trayectoria como actriz. En 2021, enfrentó un duro momento a nivel personal tras ser diagnosticada con cáncer de lengua que, según informa, se produjo por haber ocultado sus opiniones durante mucho tiempo. Recientemente, la mujer le concedió una entrevista a Cristina Estupiñán para el podcast Sinceramente Cris, en donde abrió su corazón.

"¿Qué es lo que la enfermó? Quedarme callada muchas veces por conciliadora, por evitar conflictos. Entendí que lo que uno no expresa, lo va enfermando y ese es el origen de mi enfermedad, o sea, yo literal me mordí la lengua y eso se me devolvió, eso fue minándome hasta que explotó y dijo 'quédate callada'", mencionó.

Martha Liliana Ruiz afirma que la dieron por muerta

En medio del encuentro, contó que recibió críticas por parte de los usuarios de Internet, quienes no solo se burlaron de su condición asegurando que hablaba raro, sino que también le insinuaban que el momento de su muerte estaba cada vez más cerca. Adicionalmente, explicó que hacía un gran esfuerzo para sostener una conversación, pero que lo lograba gracias a que sometió a terapia y añadió que no tiene completo este músculo bucal.

"Gente llegó a darme por muerta. Empezaron a escribirme mujeres a decirme 'qué triste para su esposo tener que convivir con una enferma cuando yo estoy muy bien, no me puede la cabeza' (...) Ver la crueldad de ellas, hubo una que dijo 'como usted se va a morir'. No, yo estoy luchando para no morirme. Además, mi esposo no está en feria", afirmó.

Por último, recordó la importancia de tener respeto por las demás personas, incluso cuando están a travesando por una difícil situación de salud, pues aseguró que nadie sabe a ciencia cierta los problemas que tienen los demás en la intimidad de su vida.

Durante la entrevista, Martha Liliana también se refirió a otros temas como la adicción que tuvo su hijo a las drogas y cómo se ha visto en la necesidad de recurrir periódicamente al médico para descartar cualquier impase de salud.