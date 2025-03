Conocido influencer con paraplejia le pidió matrimonio a su novia de rodillas en un restaurante

Proponer matrimonio es uno de los eventos más importantes para las parejas y, aunque actualmente se han perdido tradiciones como solicitar autorización a los padres de la novia y ponerse de rodillas al hacer la importante pregunta, hay quienes hacen todo lo posible por mantener la costumbre. Este es el caso de creador de contenido digital Michael Maze, quien muestra en Internet cómo es su proceso de adaptación a la paraplejia.

El influencer se dedica a subir videos mostrando no solo cómo vive con esta condición día a día, sino que también expone que no es una limitación para cumplir sus sueños, pues es un destacado deportista de motocoss. Recientemente, Maze se volvió viral en las plataformas digitales al mostrar el tierno momento que vivió con su novia al preguntarle si está dispuesta a ser su esposa.

La publicación la hizo a través de su cuenta oficial de TikTok. En el clip se les logra observar comiendo en un restaurante, cuando de pronto el sujeto se aleja un poco de la mesa y se acerca a su novia, quien se queda mirándolo fijamente. Posteriormente, el joven se tira al suelo tratando de acomodar sus piernas para quedar de rodillas, pero no lo logra, de manera que la mujer se percata de lo que está sucediendo, dado que ve el anillo de compromiso.

Cuando ella se pone de pie y escucha atentamente lo que tienen por decirle, los demás comensales del establecimiento se percatan de lo que ocurre, de forma que no dudan en aplaudir la unión que está próxima a realizarse.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, dado que elogiaron el gesto que tuvo Maze ante su futura esposa: "hermano, ahora sí, qué difícil nos la pusiste. Y mis respetos para tu mujer, toda una dama, aquí sí hay amor", "ok, ya entendí que el que no lo hace es porque no quiere", "todos estamos llorando, ¿verdad?", "no me han amado nunca", "cómo acomoda su piernita, qué bueno que tenga a su lado una persona que lo ama", son algunos de los mensajes que se destacan.

El video recoge más de 11 millones de vistas en la red, sobrepasando incluso el número de seguidores del influenciador.