La sensual bailarina de Shakira que se volvió viral en redes y ha robado la atención

Shakira ha impactado con su nueva gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour', en la que ha demostrado por qué sigue siendo una de las artistas más grandes de todos los tiempos. Con un espectáculo que combina sus mejores éxitos, una impresionante puesta en escena y su inigualable talento para el baile, la barranquillera ha superado todas las expectativas.

Mira también: El gesto con el que Shakira inició su segundo concierto en Bogotá: míralo acá

En medio del furor por sus conciertos, hay una bailarina que ha captado la atención del público y se ha vuelto viral en redes sociales. Se trata de Natalia Palomares, una talentosa artista española que ha acompañado a Shakira en el escenario y ha dejado a más de uno impresionado con su belleza y energía en cada coreografía. Su presencia ha despertado la curiosidad de los fanáticos, quienes han encontrado sus perfiles en Instagram y TikTok, donde comparte su pasión por la danza y con orgullo muestra los artistas con los que ha trabajado.

Publicidad

Bailarina de Shakira

Natalia no es una desconocida en el mundo del espectáculo ni es la primera vez que trabaja con 'La Loba'. En 2020, la bailarina celebró en sus redes sociales su participación en el videoclip de 'Girl Like Me', la icónica colaboración de la colombiana con Black Eyed Peas. En ese momento, expresó su emoción diciendo: “Solo puedo decir que esto es un sueño cumplido, he crecido con su música, gracias Shakira por confiar en mí”. Después, volvió a ser parte de su equipo en el trend de baile de 'BZRP Music Sessions Vol. 53'. Por otra parte, fue la que creó la coreografía de 'TQG', tema de la barranquillera y Karol G.

Publicidad

Natalia ha trabajado con otros grandes artistas internacionales. Esta joven de Valencia, España, ha formado parte de producciones para Rosalía, Tini, Danna Paola, Luis Fonsi, Anitta, Lali y muchos más, consolidándose como una de las bailarinas más destacadas de la industria musical. Cabe recordar que su carrera empezó como integrante del equipo de baile del programa español 'Tu Cara Me Suena'.

Publicidad

En TikTok e Instagram, Natalia comparte con sus seguidores momentos detrás de escena, ensayos y experiencias de su vida como bailarina profesional, por lo que su carisma y talento han hecho que su popularidad crezca rápidamente.

Te puede interesar: Shakira fue víctima de un robo en Bogotá y se inspiró para varias de sus canciones