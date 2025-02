Shakira mencionó a Karol G en su concierto en Bogotá: esto dijo de 'La Bichota'

Shakira cumplió su cita con Bogotá este 26 de febrero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y entregó un espectáculo sin precedentes en el que hizo un recorrido por los mejores éxitos de su carrera, recordó sus inicios, envió mensajes de empoderamiento e hizo que los más de 40 mil asistentes vivieran momentos únicos al ritmo de su música.

En su tan esperado espectáculo en Bogotá, 'La Loba' aprovechó para enviar un mensaje de empoderamiento y, de paso, mencionar a Karol G , para de alguna forma despejar los rumores de presunta enemistad que hay ente las dos.

Shakira habló de Karol G

Después de interpretar 'TQG', su exitosa colaboración con Karol G, y lucir su icónico traje rosa que la ha hecho brillar en su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour', Shakira se dirigió al público con un emotivo discurso sobre la resiliencia y la fuerza femenina:

"La caída no es el final, sino el inicio de un vuelo mucho más alto. Nosotras, después de cada caída nos levantamos un poco más sabias, más fuertes. Como dice mi amiga Karol, triple M. Y si queremos llorar, lloramos. Y si no, facturamos". Por supuesto, haciendo referencia la verso en el que cantan:"Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level".

Con estas palabras, la barranquillera dejó claro que su relación con la paisa es de respeto y admiración mutua, disipando cualquier especulación sobre una rivalidad entre ambas.

Shakira le agradeció a Bogotá

En medio de su show, la cantante de 48 años hizo una pausa para expresar lo que la capital colombiana representa en su vida y carrera. Con la emoción a flor de piel, la cantante compartió con el público un mensaje lleno de nostalgia y gratitud.

"Qué felicidad estar en mi país. Ayer les contaba a mis hijos precisamente lo que significa para mí esta ciudad. Aquí en Bogotá, que es sencillamente espectacular, se abrió mi intelecto, se empezaron a realizar mis sueños, aquí produje mi álbum 'Pies Descalzos' y aquí cerré con broche de oro mi última gira de 'El Dorado Tour'. Y aquí hoy vuelvo a ser feliz gracias a ustedes."

