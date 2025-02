Este es el síndrome que padece Shakira desde hace años y que pocos conocen

Shakira es una de las de las referentes más importantes de la música en español en Hollywood y el mundo entero gracias a éxitos musicales como 'Waka waka', 'Hips don't lie' y 'Suerte'. La barranquillera emocionó a sus admiradores al confirmar su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour' por diferentes países de América Latina, incluida su natal Colombia.

Lo cierto es que, a pesar de la fortuna que ha amasado y el reconocimiento obtenido, Shakira padece de un síndrome desde hace varios años. Sin embargo, esto no será un impedimento para sus espectáculos programados en Bogotá este 26 y 27 de febrero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín , en el que espera recibir a aproximadamente 40 mil asistentes por jornada.

¿Qué síndrome padece Shakira?

La colombiana abrió su corazón en entrevista con el periodista y presentador mexicano Enrique Acevedo, confesando de esta manera que tiene el síndrome del impostor en un pequeño porcentaje.

"Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro un poquito de lo que llaman el síndrome del impostor, levemente, que todavía no me lo creo, que no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil, inteligente, creativa o tan talentosa”, expresó en medio del encuentro.

Esta condición psicológica, también conocida como fraude percibido, lleva a los pacientes que la sufren a cuestionar sus talentos y habilidades. De acuerdo con Pauline Clance, creadora del término, es cuando hay un patrón de pensamiento en el que las personas dudan de sus logros y sienten que no merecen tener éxito y reconocimiento por lo que han alcanzado.

Shakira aseguró en aquella oportunidad que quizás era esa percepción la que la llevaba a permanecer emocionada de sacar más música y mantenerse a la vanguardia todo el tiempo: “Quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar”, dijo.

Además de ser una de las artistas más clamadas del mercado musical, Shakira ha demostrado en múltiples oportunidades sus esfuerzos por ser una gran mamá, equilibrando de esta forma su vida personal y el cuidado de sus dos hijos Milán y Sasha.