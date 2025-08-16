Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Sábados Felices
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / La Tropa del Humor: Piroberta dice que los soldados se aprovecharon emocionalmente de ella

La Tropa del Humor: Piroberta dice que los soldados se aprovecharon emocionalmente de ella

El personaje de Sábados Felices llega desconsolada al escenario para revelar que les ofreció sus servicios a sus compañeros y, aunque accedieron a tomarlos, no le dieron ni un solo peso a cambio.