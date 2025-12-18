Publicidad

Novena de Aguinaldos: día 3 con la consideración del día, los gozos y más

Mary Méndez, Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Frank Solano y Juan Carlos Giraldo están listos para el tercer día de la Novena de Aguinaldos con las oraciones y los gozos navideños.

Día 3 de la Novena de Aguinaldos con Carlos Vargas, Mary Méndez y más elenco de 'La Red'

Los presentadores del programa de entretenimiento al que "nada se le escapa" están listo para continuar con esta novena que empezó con el elenco de 'Día a Día' y 'Sábados Felices'.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de dic, 2025
