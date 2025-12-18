Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Cuál es el equipo de fútbol de Shakira: así celebró triunfo de liga colombiana - CaracolTV

El 16 de diciembre, Junior le ganó a Tolima 1 a 0, obteniendo de esta forma la onceava estrella. Shakira no dudó en celebrar junto a sus hijos, Milán y Sasha. Mira el video.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así celebró Shakira la onceava estrella del Junior de Barranquilla junto a Milán y Sasha

'La Loba' sorprendió el pasado 17 de diciembre al publicar en las historias de Instagram la celebración que tuvo junto a sus hijos por el reciente triunfo de su equipo en la Liga Betplay.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Cuál es el equipo de fútbol colombiano del que Shakira es hincha y cómo celebró su reciente victoria.