Así celebró Shakira la onceava estrella del Junior de Barranquilla junto a Milán y Sasha

La colombiana emocionó a sus fanáticos y a los amantes del fútbol colombiano al aparecer en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 95 millones de seguidores, celebrando el triunfo del Junior de Barranquilla en la Liga Bet Play II-2025, evento deportivo que se definió el pasado 16 de diciembre.

En el video, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, se le observa saltando eufóricamente en compañía de sus hijos Milán y Sasha, y también de dos personas más mientras miraban el partido en un espacio privado.

"Junior tu papá", escribió la intérprete de temas como 'La bicicleta', 'La tortura', 'Monotonía', 'Rabiosa', entre otros éxitos mundiales.

El equipo dirigido por Alfredo Arias se enfrentó al Tolima y obtuvo la victoria al anotar un punto frente a cero. Diferentes fanáticos se tomaron las calles de Barranquilla y de otras ciudades principales para festejar este triunfo teniendo en cuenta que su última consagración ocurrió hace dos años, más específicamente en el segundo semestre de 2023. A esto se le suma el hecho de que siete de estas victorias las obtuvieron en torneos cortos.





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su celebración no se han hecho esperar: "Shakira puede hablar con el acento que le dé la gana, pero nunca nadie puede decir que no ama su ciudad", "Barranquilla nunca ha salido ni saldrá del corazón de Shakira. Los barranquilleros somos muy arraigados a lo nuestro", "Ella sí sabe de sentido de pertenencia, sabe cómo ganarse a su gente, no como otro", "Y aún así dicen que Shaki no se siente orgullosa de ser costeña y barranquillera", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

La colombiana se encuentra de gira con 'Las mujeres ya no lloran world tour', con el que ha visitado países como Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Perú, Chile, Colombia y otras zonas de América Latina. Además, cierra este 2025 con éxito al anunciar, nuevamente, su participación en 'Zootopia 2'; su paso por la alfombra roja de la premier fue una de las más comentadas de toda la velada gracias a la estrecha relación que demostró tener con sus hijos.

