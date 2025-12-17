Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Danza de los Millones
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Cuántos años lleva casada Melina Ramírez y con quién: es un reconocido actor que ya tiene una hija - CaracolTV

La caleña se robó el corazón de un famoso actor que incluso apareció en la novela La Influencer. Te contamos cuántos años lleva de matrimonio, quién es su esposo y cuántos hijos tienen de relaciones anteriores.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuántos años lleva casada Melina Ramírez y con quién: es un reconocido actor que ya tiene una hija

La caleña se robó el corazón de un famoso actor que incluso apareció en la novela La Influencer. Te contamos cuántos años lleva de matrimonio, quién es su esposo y cuántos hijos tienen de relaciones anteriores.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Cuántos años lleva casada Melina Ramírez.