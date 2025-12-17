Cuántos años lleva casada Melina Ramírez y con quién: es un reconocido actor que ya tiene una hija

Melina Ramírez es una de las presentadoras y modelos más reconocidas de la televisión colombiana, y se ha ganado el cariño del público gracias a su profesionalismo, belleza y cercanía frente a las cámaras. La caleña, de 35 años, ha construido una sólida carrera en los medios y también ha dado de qué hablar por su vida personal.



Quién es el esposo de Melina Ramírez

Lo que muchos no saben es que la actual presentadora en La Vuelta al Mundo en 80 Risas está casada desde finales de 2023 con un reconocido actor colombiano: Juan Manuel Mendoza. La pareja contrajo matrimonio el 7 de octubre de 2023, en una ceremonia íntima y privada. Un año después, celebraron su primer aniversario con un romántico viaje a una isla paradisíaca, momento que ambos compartieron en sus redes sociales.

Cabe recordar que Melina Ramírez es mamá de Salvador, su hijo con el deportista Mateo Carvajal, exparticipante del Desafío, a quien suele mencionar como una de sus mayores motivaciones.



Cuántos hijos tiene Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez

Juan Manuel Mendoza es padre de una hija llamada Valeria Mendoza, fruto de una relación anterior con la actriz Daniela Donado. El actor ha mostrado en varias ocasiones su faceta como papá y mantiene una relación cercana con su hija.



Cuántos años tiene Melina Ramírez y de dónde es

El nombre completo de la presentadora es Melina Ramírez Serna. Nació en Cali el 22 de marzo de 1990 y es hija de Carlos Ramírez y Nora Serna. Tiene dos hermanos: Ana Carolina y Carlos. Estudió Publicidad Internacional en la Universidad Sergio Arboleda.

En televisión, ha sido presentadora de Yo Me Llamo, El Desafío en varias temporadas y actualmente hace parte de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Además, fue Señorita Valle entre 2011 y 2012, periodo en el que recibió reconocimientos como mejor traje artesanal, belleza natural, mejor rostro Jolie de Vogue y reina de los edecanes.

