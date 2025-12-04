Shakira habló bien de Piqué en entrevista tres años después de su supuesta infidelidad

La intérprete de temas como 'Antología', 'Día de enero', 'Monotonía' y 'Sale el sol' volvió a ser tendencia en las plataformas digitales luego de que se viralizara un fragmento de la entrevista que concedió para el programa argentino 'Por el mundo', donde se sinceró acerca de la crianza de sus hijos Milán y Sasha, los cuales tuvo junto al exjugador de fútbol, Gerard Piqué.

Shakira resaltó cualidades de su ex Gerard Piqué

El hecho tuvo lugar justo cuando estaba hablando sobre la importancia de transmitirle a los niños la disciplina para lograr cualquier objetivo que tengan en la vida.



"Además, son muy disciplinados, eso es algo que les he enseñado mucho", señaló la cantante, por lo que rápidamente el presentador intervino para comentar que quizás este rasgo de su personalidad lo heredó de ella teniendo el cuenta el éxito internacional que ha logrado con más de 30 años de trayectoria artística: "Lo aprendieron de vos", dijo.

Pese a que tenía la oportunidad de dejar ir el comentario, la colombiana decidió salir en defensa de su expareja sentimental, añadiendo que él también se ha caracterizado durante años por estar enfocado en su deporte y también en su empresa, lo que eventualmente lo ha llevado a tener éxito internacional.

"Bueno, también deL padre, hay que decir que también es muy disciplinado porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, yo creo que la disciplina es básica", explicó.

La pareja se separó a mediados de 2022 en medio de un escándalo de supuesta infidelidad por parte del astro del fútbol a la intérprete. Fue el paparazzi Jordi Martí el encargado de divulgar las imágenes en las que se observaba al dueño de la empresa Cosmos junto a Clara Chía en medio de un matrimonio, instantáneas que vendió inicialmente por una alta suma de dinero a la revista Hola, de España, no sin antes advertiRle a Shakira, por medio de un familiar, que se acercaba un gran escándalo que salpicaría a toda su familia.

Desde entonces y, luego de enfrentar un largo proceso de sanación, Shakira retomó labores sobre los escenarios, anunciando de esta forma su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour'.