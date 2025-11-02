En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Shakira celebró Halloween con su mejor disfraz en Bogotá, pero nadie la reconoció: FOTOS

Shakira celebró Halloween con su mejor disfraz en Bogotá, pero nadie la reconoció: FOTOS

Antes del concierto que tuvo en Bogotá, Shakira decidió salir con sus hijos para pasar un rato en familia. A través de su cuenta de Instagram mostró lo feliz que fue con sus seres queridos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad