Shakira celebró Halloween con su mejor disfraz en Bogotá, pero nadie la reconoció: FOTOS

Shakira ha dado de qué hablar, no solo por su talento, sino también por ser una excelente madre. Precisamente, la barranquillera celebró Halloween con sus dos hijos, Milán y Sasha, en Bogotá. En su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 93 millones de seguidores, mostró lo bien que la pasó y que no solo estaba con sus pequeños.

Cómo se disfrazó Shakira en Halloween, en Bogotá

En una ráfaga de imágenes, capturó ese disfraz con el que pasó desapercibida ante los habitantes capitalinos. La intérprete de 'Me enamoré' se vistió con un traje de una película antigua. Mientras tanto, sus hijos decidieron lucir como conejo y como vampiro.



Ellos no estaban solos, estuvieron acompañados de un grupo de personas con el cual lograron pasar desapercibidos por las calles de Bogotá. A raíz de esto, los seguidores no dudaron en comentar y afirmar que la expareja de Gerard Piqué logró disfrutar de este día tan importante con los pequeños.

"Ella sabe cómo disfrutar tranquila, y más al lado de sus hijos", "es una súper loba mamá", "ella en Bogotá como si nada", "Shakira es única, me encanta que se disfruta todo con sus hijos, la amo", "amo que siempre busque la manera de que sus hijos disfruten sin las presiones de la gente y/o los fotógrafos", "cuántos en Bogotá no se habrán cruzado con Shakira y ni idea que era ella", "lo haces muy bien, nos despistas", "imagínate negarle un dulce y es Shakira", "adorable como siempre, ella y sus hijos", dijeron algunos.

Con qué hombres han relacionado a Shakira

Tras su ruptura con Gerard Piqué, Shakira fue relacionada con varias figuras del entretenimiento y el deporte. Entre los nombres más sonados están Lewis Hamilton, con quien compartió varias salidas en Miami; el basquetbolista Jimmy Butler, a quien acompañó en algunos partidos de los Miami Heat; y el actor Tom Cruise, que mostró un evidente interés por la cantante durante un evento de Fórmula 1. También se habló del actor Lucien Laviscount, protagonista de su video Puntería, y de su amigo y colega Alejandro Sanz, con quien los rumores de romance han existido desde hace años.

A la lista se sumaron otras figuras como el productor Rafael Arcaute y el empresario Gorka Ezkurdia, aunque ninguno de estos vínculos fue confirmado por la artista. Pese a las múltiples especulaciones, Shakira ha preferido mantener su vida sentimental en privado, centrando su atención en sus hijos y su carrera musical.

