Caracol TV  / La Red  / Exparticipante del Desafío, integrante de Omega, ahora quiere ser Señorita Colombia

Exparticipante del Desafío, integrante de Omega, ahora quiere ser Señorita Colombia

María Paz participará en el Concurso Nacional de la Belleza, la joven, que estuvo en el Desafío, se está preparando con disciplina para poder cumplir el sueño que ha tenido toda su vida, ser Señorita Colombia.

