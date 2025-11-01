Exparticipante del Desafío, integrante de Omega, ahora quiere ser Señorita Colombia

La exparticipante del Desafío, María Paz, vive uno de los momentos más emocionantes de su vida. Actualmente ostenta el título de Señorita Región Andina y se prepara con disciplina y entusiasmo para participar en el Concurso Nacional de Belleza, donde sueña con convertirse en la próxima Señorita Colombia.

Lee más: Valentina, del Desafío, creció sin sus padres: uno murió y el otro se fue cuando tenía 5 años



Paz, Desafío 2023

Aunque su paso por el reality fue corto, María Paz asegura que fue una experiencia transformadora: “Fue una experiencia inolvidable”, afirma con orgullo. Desde su participación en el programa soñaba con ser reina de belleza, y hoy está cumpliendo ese anhelo que la acompañó desde niña.

Su pasión por este mundo viene de familia, su madre fue Señora Colombia, y aunque no ganó el certamen, logró llegar muy lejos: “Por estudiar en un colegio de monjas nunca tuve la posibilidad de participar en concursos de belleza, pero mi mamá me acercó a este mundo”, cuenta María Paz.

Lee más: Katiuska confiesa que perdió un bebé y hace un duro relato de lo sucedido



Sin embargo, su camino no siempre estuvo enfocado en las pasarelas, la joven fue campeona nacional de patinaje de carreras y deportista de alto rendimiento, una etapa que marcó su carácter y disciplina. Confiesa que siempre tuvo un dilema entre mantener el cuerpo de una atleta y el de una modelo, pero con el tiempo aprendió a encontrar equilibrio entre ambos.

Publicidad

“Pensé que ya no sería reina, pero hace mes y medio fui designada como Señorita Región Andina y desde entonces estoy muy disciplinada física y mentalmente”, expresó. Además, recordó que detrás del glamour hay mucho esfuerzo: “Mucha gente cree que esto es muy fácil, pero lleva demasiado trabajo”.

Lee más: Eleazar revela que sufrió abuso cuando era un niño, nadie lo sabía hasta ahora

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.