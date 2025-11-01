Eleazar revela que sufrió abuso cuando era un niño, nadie lo sabía hasta ahora

A sus 36 años, Eleazar, recordado por su participación en el Desafío del Siglo, compartió ante las cámaras de La Red uno de los episodios más difíciles de su vida. Con valentía, el exconcursante habló por primera vez sobre el abuso que sufrió cuando era apenas un niño.

Eleazar, del Desafío sufrió abuso

“Tengo recuerdos, algunos que quisiera olvidar, pero están presentes. Era un niño al que le faltaba atención por tener padres ocupados”, relató. Aunque asegura que honra a sus padres por su esfuerzo y dedicación, reconoce que su ausencia fue un factor que lo dejó vulnerable.



“Fui víctima de abuso a los cinco años de edad, es algo que yo sé que cuando mi mamá lo escuche la va a afectar, y tendré tiempo para explicarle, porque lo más seguro es que se va a sentir culpable”, confesó conmovido. Añadió que “fue el descuido lo que permitió que pasara eso”.

El agresor, según Eleazar, no era un familiar, sino un policía que visitaba con frecuencia su casa: “Mi mamá le daba entrada a ciertas personas porque les daba la alimentación. Fue constante por varios meses, paró cuando lo trasladaron de estación”, recordó.

El exdesafiante también reveló que el hijo del hombre, al parecer, también era una víctima: “Era muy triste cuando empecé a recordar porque me gustaba ir a su casa. Tenía un niño de edad aproximada a la mía y recuerdo que me quedaba congelado. Su hijo me hizo entender que también le estaba pasando”.



Eleazar afirmó que logró sanar con ayuda terapéutica: “Esta es la primera vez que lo sabe alguien además de mí y mi terapeuta. Lo he sanado hace un par de años”. Para él, su paso por el Desafío fue una verdadera catarsis. “El Desafío fue una catarsis de muchas cosas, se enfrentó no solo a su físico, también se confrontó mentalmente”.

Con su testimonio, Eleazar busca generar conciencia y enviar un mensaje de empatía: “Si les puedo dar una recomendación es que se permitan recordar su pasado con amor y que lo observen con empatía. Lo que sucedió me convirtió en un hombre diferente”.

