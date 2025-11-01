En vivo
Caracol TV  / La Red  / Eleazar revela que sufrió abuso cuando era un niño, nadie lo sabía hasta ahora

Eleazar revela que sufrió abuso cuando era un niño, nadie lo sabía hasta ahora

Por primera vez, Eleazar, eliminado del Desafío, abre su corazón ante las cámaras de La Red y cuenta el momento más duro de su vida, explica el proceso que ha vivido para poder sanar y asegura que pronto hablará con su mamá.

