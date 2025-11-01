Hermanos de Darío Gómez denuncian a exesposa del cantante por: “hostigamiento y amenazas”

El conflicto entre los hermanos del fallecido cantante Darío Gómez y su primera esposa, Olga Lucía Arcila, ha trascendido del ámbito familiar al legal. Lo que comenzó como una disputa privada hoy se encuentra en manos de la justicia.

Denuncia de los hermanos de Darío Gómez

El exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, representa legalmente a Hernán, Nelson y Wilson Gómez, hermanos del recordado 'Rey del Despecho'. El abogado aseguró que en este caso “hay una violencia a la libertad del trabajo, un constreñimiento ilegal y actos de hostigamiento”.



Según Iguarán, Olga Lucía Arcila habría contactado a empresarios y personas del mundo discográfico para “amenazar a las personas que pudieran contratarlos; amenazarlos con acciones de carácter civil, judicial y administrativo si llegaran a contratarlos”. El abogado insistió en que “ellos tienen todo el derecho, desde el punto de vista legal y constitucional, de trabajar”.

Los hermanos aseguran que su labor artística se ha visto afectada por lo que consideran una persecución. “A través de amenazas se está llevando a que los hermanos Gómez dejen de trabajar (…) es un acoso, no solo verbal, sino escrito, porque le ha dado por escribirle a todo el mundo de la música que a ellos no los pueden contratar”, afirmó Iguarán.

El jurista también explicó que, aunque Arcila fue representante legal de la casa discográfica de Darío Gómez, eso no le otorga autoridad para impedir que los hermanos interpreten las canciones de su hermano. Además, recordó que los tres artistas tienen composiciones propias, como 'La Cantina', creada por Nelson Gómez, y que incluso Darío les había autorizado interpretar su repertorio.

De hecho, La Red difundió un audio en el que se escucha a Darío Gómez dar su consentimiento para que sus hermanos canten sus éxitos. Por su parte, Olga Lucía Arcila manifestó que, por ahora, no ofrecerá declaraciones públicas sobre el tema.

