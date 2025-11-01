En vivo
Diana Ángel denuncia "discriminación" después de reclamar por falta de pago en una producción

Diana Ángel denuncia “discriminación” después de reclamar por falta de pago en una producción

Diana Ángel busca que su caso se convierta en el ejemplo para otros colegas e insiste en la necesidad de que muchos dejen de poner sus condiciones o cobrar su trabajo “por pena”.

