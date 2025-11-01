Diana Ángel denuncia “discriminación” después de reclamar por falta de pago en una producción

La reconocida actriz Diana Ángel hizo pública una denuncia a través de sus redes sociales, en la que relató una situación de incumplimiento tras participar en una obra de teatro. Según explicó, había trabajado en una obra un mes y medio atrás y, a pesar de tener un contrato firmado con una fecha de pago establecida, el dinero nunca llegó.

“Realmente era esperar o decir: bueno, ¿por qué razón firmo los contratos en los que me exigen unas cláusulas tan fuertes de incumplimiento, pero en el momento en el que la contraparte incumple nadie dice nada?”, expresó la actriz.

Denuncia de Diana Ángel

Diana Ángel cuestionó la desigualdad en las condiciones laborales de los artistas, especialmente en el teatro. “Hay cláusulas muy grandes en el momento en el que incumples, por ejemplo en teatro, si no llegas, por daños y perjuicios, pero contrario es si de repente el empresario decide que ya no quiere seguir más con la obra; en ese caso es casi que unilateral”, agregó.



Tras hacer pública su denuncia, la artista aseguró que ha recibido represalias: “Duele decirlo, pero sí, me sentí discriminada por mi empleador; al llegar al camerino no me hablaba igual, tuve un episodio en el que me aparta de su camino con una agresión física”.

Como presidenta de un sindicato, Ángel afirmó que no piensa quedarse callada y que planea enviar una carta formal sobre lo sucedido. “Que yo no dé tu nombre es precisamente porque no quiero entrar en un dilema por la carrera tan larga que tienes”, dijo, refiriéndose a la persona implicada.

Por su parte, el director de teatro Juan Ricardo Gómez, cuestionado por La Red como vocero de los directores de teatro, explicó que: “difícilmente un actor de teatro va a firmar cláusulas con respecto a que si no vas a función debes pagar cierta cantidad de dinero”, aclarando que este tipo de condiciones son más comunes en producciones de cine o televisión.

Finalmente, Diana Ángel hizo un llamado a sus colegas a denunciar este tipo de situaciones: “Lo único que puede hacer un artista para que esto no suceda es dejar las condiciones claras, sin esa pena de cobrar el trabajo”.

