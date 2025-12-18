Publicidad

Qué le pasó a Humberto ‘El Gato’ en ‘La Danza de los Millones’: Laura Acuña se preocupó

‘El Gato’ hizo dupla con Ernesto Calzadilla y les tocó ser el equipo azul. En las pruebas, Humberto tuvo dos pequeños accidentes y él aprovechó para enviarle mensaje a su mamá.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 18 de dic, 2025
Qué le pasó a Humberto 'El Gato' en dos pruebas: él reveló detalles