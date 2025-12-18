Qué le pasó a Humberto ‘El Gato’ en ‘La Danza de los Millones’: Laura Acuña se preocupó

En cada una de las rondas, ambos equipos iban sumando dinero para llevarse una buena cantidad de dinero. En medio de estos juegos ocurrió algo que dejó a varios preocupados por lo ocurrido. Precisamente, ‘El Gato’ tuvo un pequeño accidente en su dedo cuando estaban en el obstáculo en donde debían lanzar fajos de billetes hacia un arco que estaba tapado por el cerdito.

Qué le pasó a Humberto 'El Gato' en La Danza de los Millones

Debido a esto, le empezó a salir sangre y aprovechó para enviarle un mensaje a su mamá afirmando que estaba muy bien. Además, indicó que él no jugaba beisbol y que por eso le había pasado ese problema. Luego, Laura Acuña pidió un pañito para poder limpiarlo y así continuar sin problema.



Posteriormente, dos competencias más tarde, se resbaló y se cayó al piso. Según afirmó el presentador, cuando estaba corriendo para llegar hacia el otro lado había un fajo de billetes y este obstaculizó el paso, por lo cual, lo presionó y tuvo que levantare con cuidado sin presionarlo, para que sanara.

Mientras Ernesto Calzadilla hacía lo suyo, para ganar más dinero, Humberto estaba esperando a que le pasara el dolor. Después, él afirmó estar mucho mejor y por eso pudo continuar en competencia. Quería que su equipo continuara sumando cada vez más dinero y así ser los ganadores de este capítulo.

Es de resaltar que, en el primero juego el equipo azul hizo $ 8.125.000 y el rosa $7.000.000, por lo cual, el grupo de los presentadores se llevó todo el dinero y acumularon: $15.125.000.

En el segundo juego, los azules volvieron a ganar y se quedaron con $5.545.000, mientras que los rosa habían logrado $1.936.000. Posteriormente, el grupo de los actores no se quedó atrás y ganaron en total, $9.000.000, porque hicieron un millón más que los azules. Después, el equipo de los presentadores volvió a ganar y recibieron $7.759.500.

