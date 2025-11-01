Katiuska confiesa que perdió un bebé y hace un duro relato de lo sucedido

A sus 25 años, Katiuska, participante del Desafío del Siglo, ha demostrado que la disciplina y la perseverancia pueden transformar incluso las historias más difíciles. La joven reveló detalles de su vida marcada por los retos económicos, las pérdidas personales y un inquebrantable deseo de salir adelante.

Desde muy pequeña comprendió el valor del esfuerzo: “En mi casa pasamos bastantes trabajos a nivel económico, así que siempre intenté esforzarme en todo lo que hacía”, contó. A los 12 años ya vendía dulces en el colegio, hacía trenzas, elaboraba maquetas y carteleras, e incluso daba refuerzos académicos para obtener ingresos. Su meta siempre fue estudiar en una universidad pública y ayudar a su familia.

Su pasión por el deporte surgió en la adolescencia y pronto se convirtió en su fuente de sustento. Katiuska comenzó a dar clases de rumba y entrenamiento personalizado, encontrando en el ejercicio no solo un trabajo, sino una forma de vida.

Katiuska perdió un bebé

Sin embargo, no todo ha sido fácil. La joven atravesó una etapa muy difícil al sufrir un aborto espontáneo: “Fue un proceso duro, estuve ocho meses en depresión y en un mal momento con mi pareja”, confesó. A partir de esa experiencia, asegura que su fe y su crecimiento emocional la ayudaron a sanar: “Me acerqué a Dios, mejoré la situación con mi pareja y cambié mi perspectiva de vida”.

Esposo de Katiuska del Desafío

Katiuska mantiene una relación de casi nueve años con su pareja, a quien considera su mayor apoyo: “Es el hombre que más me ha amado y estoy agradecida. Ahora estamos muy bien”, afirmó.

Fanática del Desafío, asegura que siempre soñó con participar y ganar. Su propósito es claro: “Quiero comprarle una casa a mi mamá, porque hemos pasado muchas dificultades con el arriendo. También quisiera tener mi propio gimnasio y, si puedo, ahorrar para la cuota inicial de un apartamento”.

