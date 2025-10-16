Esposo de Katiuska apareció en el Desafío: por fin reveló su cara y Omega se asombró

Mira también: Katiuska sospecha quién es El Elegido en el ‘Desafío’ y le cuenta a Leo las razones

Mira también: Qué le pasó a Tina en la prueba del 'Desafío': Manuela, Katiuska y Rata se desesperaron

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.