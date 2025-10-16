En vivo
Desafío Siglo XXI / Esposo de Katiuska apareció en el Desafío: por fin reveló su cara y Omega se asombró

Esposo de Katiuska apareció en el Desafío: por fin reveló su cara y Omega se asombró

Como Omega ganó la prueba de Sentencia y Servicios, tenía la oportunidad de escoger una integrante que pudiera disfrutar de un video de su familia y en este caso escogieron a Katiuska.

