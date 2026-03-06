Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Los participantes de ‘A Otro nivel’ que se conectaron por telepatía para formar sus grupos - CaracolTV

La conexión musical marca decisiones inesperadas. Mientras un competidor asegura que manifestó el botón verde, otro participante obtiene el privilegio de elegir a su líder.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Los participantes de ‘A Otro nivel’ que se conectaron por telepatía para formar sus grupos

La conexión musical marca decisiones inesperadas. Mientras un competidor asegura que manifestó el botón verde, otro participante obtiene el privilegio de elegir a su líder.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
los participantes se eligen por telepatía.jpg