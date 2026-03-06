Los participantes de ‘A Otro nivel’ que se conectaron por telepatía para formar sus grupos

Inicia la etapa de formación de grupos en 'A Otro Nivel'. Los líderes asumen la responsabilidad de seleccionar a los integrantes que conformarán sus equipos, un proceso que exige que las voces se complementen para lograr una interpretación conjunta cuando llegue el momento de presentarse ante los jurados.

Durante esta fase, los participantes ingresan al escenario y los líderes, ubicados en el tercer nivel, escuchan sus presentaciones mientras tienen la posibilidad de presionar el botón verde para integrarlos a su grupo. La dinámica avanza con las primeras audiciones de la noche y los líderes analizan cada interpretación antes de tomar una decisión.

Con la segunda presentación ocurre una situación inesperada. El participante Maelo termina su interpretación sin recibir ningún botón verde por parte de los líderes. Ante esta situación, el concursante sube al tercer nivel y la presentadora Cristina Hurtado le informa que, de acuerdo con la dinámica del programa, ahora tiene el privilegio de elegir a uno de los líderes para unirse a su equipo.





Maelo decide escoger a Camille como su líder. En el momento en que ambos se encuentran en el escenario, ella revela que pensó en elegirlo y que incluso imaginó presionar el botón verde, pero la emoción del momento impidió que lo hiciera físicamente. El participante responde que también pensó en ella como líder durante su presentación, lo que genera una coincidencia entre ambos. De esta manera, Cristina Hurtado menciona que es la primera dupla que se forma en esta etapa del programa a partir de la telepatía.

La dinámica continúa con la presentación de la tercera participante de la noche, Camila Mancipe. Al finalizar su interpretación tampoco recibe ningún botón verde por parte de los líderes. Ante esta situación, Cristina Hurtado pregunta a los líderes si están entendiendo la dinámica del juego, ya que le llama la atención que ninguno haya presionado el botón. Siguiendo las reglas del formato, Camila también obtiene el privilegio de elegir al líder con el que desea integrarse.

Mientras algunos participantes no reciben selección inmediata, otros generan reacciones rápidas entre los líderes. Este es el caso de Camil Casta, quien al iniciar su presentación es escuchado por Alejandra. En cuanto comienza a cantar, la líder presiona el botón verde y lo integra a su grupo.

Cuando ambos se encuentran en el escenario, Alejandra explica que desde el primer momento en que coincidieron dentro del programa, percibió una conexión musical con el participante, por lo que confiesa que lo manifestó. Y señala que también fue telepatía de ambos para estar en el mismo grupo.

