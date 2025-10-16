Ella es la esposa de Edward Porras, quien lo trasnocha cuando no está en 'Noticias Caracol'

Uno de los reporteros más queridos de la televisión colombiana es Eduard Porras, quien trabaja recorriendo las calles de Bogotá en busca de noticias mientras los televidentes se encuentran descansado en sus casas. Gracias a su sentido del humor y compromiso con informar, muchos fanáticos han deseado conocer más detalles acerca de la vida que lleva cuando las cámaras están apagadas. Aquí te contamos quién fue la mujer que lo enamoró.

Quién es la esposa de Eduard Porras, El Ojo de la Noche en 'Noticias Caracol'

Se trata de Lulú Garibello, una destacada odontóloga, con quien sostiene una relación de aproximadamente 20 años. Ella ha sido precisamente la persona que lo ha acompañado desde que sembró sus primeros primeros pinos en televisión y aceptó formar con él un hogar. Hace un par de meses, de hecho, la pareja concedió una entrevista para el canal de YouTube 'Hola gente', en donde Blanca, nombre de pila de la pareja sentimental del periodista, destacó no solo su profesionalismo, sino también el rol que tiene en su familia.



"Un buen papá, buen esposo, buen hermano, buen hijo", mencionó durante el encuentro.



Aunque se mostró un poco tímida por la presencia de las cámaras, aprovechó para expresarle lo mucho que lo quiere y lo orgullosa que se siente de lo que han construido durante el tiempo que llevan juntos: "Que lo amo mucho, que gracias por ser ese gran papá, ese gran hombre, que lo amo".

Esta no es la primera vez que Porras muestra abiertamente a su pareja, pues en redes sociales acostumbra a exponer detalles de su vida privada como lo es la relación que tiene con sus hijos, cómo celebra fechas importante como Navidad y Año Nuevo, y la hasta los planes que realiza cuando no se encuentra en su faceta de reportero.

En una entrevista para Tropicana, Edward también comentó que se conocieron gracias a que la hermana de ella los presentó. Desde entonces mantuvieron comunicación por medio de Messenger hasta el punto de lograr una conexión que derivó en la construcción de un proyecto de vida juntos.

