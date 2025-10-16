Jhonny Rivera le "tumbará la casa" a una seguidora por una buena causa: esta es la razón

El pasado 15 de octubre, el intérprete de canciones como 'Mi decisión', 'Tomando cerveza' y 'Sígueme' dio de qué hablar en las plataformas digitales al publicar un video en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi cuatro millones de seguidores. En este se compromete públicamente a ayudar a una familia a mejorar las condiciones en las que se encontraba su vivienda.

Mira también: Novia de Jhonny Rivera confiesa cuándo y dónde se casará con él: "Aún no tengo el vestido"



Según explicó, visitó el barrio Nacederos, ubicado en Pereira, y se encontró con un enorme mural que había diseñado la comunidad y que lo tenía como protagonista a él y también a su hijo, Andy Rivera. Fue precisamente este dibujo el que conducía a un pequeño callejón que desembocaba en un sector humilde, donde estaba alojada la familia de Chivita.

Al ver que la casa estaba construida con tejas, tablas y sábanas, el destacado cantante prometió que trabajaría en arreglarle la vivienda a la mujer teniendo en cuenta que bajo este techo viven tres personas en total. Para ello, aseguró que se apoyaría en su hijo y en su sobrino, el cual es arquitecto y quiso sumarse a la iniciativa.



Mira también: Jhonny Rivera contó detalles de la "batalla campal" que interrumpió su show en Nariño

Publicidad

"Realmente hay que tumbarlo todo, absolutamente todo porque no hay es nada", comentó mientras observaba con detenimiento las condiciones de la propiedad.

Posteriormente, indicó que debían buscarle una nueva casa a la familia para que pudiese quedarse allí temporalmente mientras remodelaban el espacio. De hecho, hasta se comprometió a apoyarlos económicamente mientras estabilizaban la situación.

Publicidad

Mira también: Jhonny Rivera tuvo incidente al salir de un show: "El carro no era mío y el dueño estaba estresado"

Las reacciones ante el noble gesto no se han hecho esperar: "Qué ser tan bondadoso, por algo Dios mandó a Jhony a este mundo, 👏❤️ le deseo mucha salud y éxitos", "La grandeza de una persona está en dar, Dios te bendiga inmensamente Jhony Rivera", "me hizo llorar, qué nobleza, tu mami debe de estar muy orgullosa del gran hijo que tiene.👏👏👏Gracias, gracias por tu gran corazón, por eso te bendice Dios a diario 🙏", "Ese corazón tuyo es demasiado bondadoso, por eso te abundan las bendiciones", "Te admiro profundamente no solo por su talento y trayectoria artística, sino por el gran corazón que demuestra en cada gesto hacia quienes más lo necesitan", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.