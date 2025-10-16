Encuentro de Karol G y Valentina Castro en el backstage del Victoria’s Secret Fashion Show

'La Bichota' y la tumaqueña se convirtieron en tendencia en redes sociales gracias a su participación en el Victoria's Secret Fashion Show, evento que tuvo lugar el pasado miércoles 15 de octubre en Nueva York. La modelo tuvo su aparición estelar durante la presentación del destacado grupo TWICE, mientras que la paisa aprovechó el espectáculo principal para cantar dos canciones de su más reciente álbum 'Topicoqueta': 'Ivonny bonita', que es una canción inspirada en su propio alter ego y 'Latina foreva'.

Cómo fue el encuentro entre Karol G y Valentina Castro

En redes sociales se han viralizado este 16 de octubre algunas imágenes que fueron grabadas durante el evento, pero que aún no habían sido publicadas. En la primera de ellas se observa a la tumaqueña disfrutando del show de su compatriota en el backstage, mientras supermodelos de la talla de Bella Hadid hacían su presencia en la tarima.



Posteriormente, se conoció una imagen en donde se les aprecia conversando al mismo tiempo que están a punto de sostenerse de las manos, lo que muestra la estrecha relación que crearon al poco tiempo de conocerse.



Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues les han expresado toda su admiración: "Es que es hermosa por donde la miren 😍😍😍💗💗💗💗", "Qué orgullosa me siento de ellas", "Latina mami", "Yo solo le veo el abdomen a Valentina", "Estoy muy feliz de verlas a ambas brillar en sus respectivas carreras", "Poder colombiana", "Todos quieren unas colombianas", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Es necesario mencionar que Carolina Giraldo y Castro no fueron las únicas que ondearon la bandera de Colombia y dejaron en alto el nombre de nuestro país, pues Daniela Álvarez también brilló al convertirse en una de las invitadas especiales al evento, demostrando de esta forma que no hay limitaciones para cumplir sus sueños.

"Una experiencia que jamás olvidaré. 💖✨ Gracias @victoriassecret @victoriassecretcolombia por esta noche tan emocionante. Amé compartir con mujeres tan maravillosas", escribió la exreina de belleza en su cuenta oficial de Instagram.