Cómo se ve el niño de '¡Cuidado! Bebé suelto' luego de 30 años: fue interpretado por gemelos

Una de las comedias infantiles más recordadas es '¡Cuidado! Bebé suelto', la cinta que narra la historia de Blink, un bebé proveniente de una familia privilegiada que es secuestrado por tres delincuentes que buscar solicitar un rescate. Mientras la familia del pequeño, la policía y los secuestradores intentan dar con su paradero, el niño se ve involucrado en una serie de eventos que lo ponen en peligro, pero que lo llevan a experimentar la misma historia de su cuento favorito.

Mira también: Actor que hace de Luis Miguel en 'La Venganza' cumplió 59 años: así se ve dos décadas después



Esta producción contó con la participación de actores de la talla de Joe Mantegna, Joe Pantoliano, Brian Haley, Lara Flynn, Cynthia Nixon, Adam Robert Worton y Jacob Joseph Worton. Estos últimos fueron justamente quienes dieron vida al protagonista cuando estaban a punto de cumplir su primer año de vida.



Por qué el niño '¡Cuidado! Bebé suelto' fue interpretado por dos actores

De acuerdo con las leyes estadounidenses, para la época había una limitación respecto a las horas que los niños podían trabajar en las producciones de cine y televisión. Esto hizo que los productores crearan un casting en el que buscaban a dos hermanos que tuvieran cabello rubio, tono de piel claro y ojos azules.

Adam Robert Worton and Jacob Joseph Worton cast as "Baby Bink" in Baby’s Day Out movie. They are about 27yrs old now and are into other endeavours😎 https://t.co/WldshX9hUk pic.twitter.com/73K1vPuv6M — Bobola J. Adeparusi (@BJAdeparusi) September 21, 2020

Fue precisamente su madre la que decidió participar en la convocatoria luego de que un amigo la motivara insistentemente a presentar a los niños, pues sabía que su encanto iban a enamorar no solo a los organizadores, sino también a la audiencia.



Mira también: Así luce hoy la hija de Paul Walker, 12 años después de su muerte: Vin Diesel cumplió su promesa

Publicidad

Jimmy Wagner fue el encargado de "entrenar" a los bebés para que pudieran hacer las diferentes escenas; sin embargo, en varias entrevistas contó que ellos no soportaban las seis horas de grabación y que con frecuencia se mostraban inquietos en varias tomas, lo que dificultaba el trabajo.

En la actualidad, los hermanos llevan una vida alejada de las cámaras y de la industria del entretenimiento. Jacob se graduó de Ciencias de la Alimentación y trabajó una temporada como chef en Delaware; mientras tanto, Adam estudió música y se especializó en hacer mezclas que realiza a partir de la tecnología.

Publicidad

Mira también: Así se ve 'La niña más bella del mundo' 20 años después de saltar a la fama: ya no es mona