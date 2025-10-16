Con cuánta plata salió Cris del 'Desafío': cifra total después del robo a Gamma

El exmilitar se convirtió, junto a Miryan, en el participante más reciente en salir de La Ciudad de las Cajas con la eliminación de Camilo y Grecia. Los Súper Humanos concedieron una entrevista para las redes de Caracol Televisión y el 'Desafío', donde hablaron abiertamente sobre los momentos más polémicos que protagonizaron en el reality de los colombianos y la relación que construyeron con algunos de sus compañeros.

Cuánta plata sacó Cris del 'Desafío 2025'

El competidor confesó que únicamente logró quedarse con los 10 millones de pesos que corresponden al premio por cumplir la tarea secreta de El Elegido. A pesar de que prometió que sus intenciones nunca fueron traicionar a su equipo y quedarse con la plata que estaba en juego, el deportista recibió el monto total en su cuenta, por lo que ahora que salió del juego puede disfrutarlo como desee.



Mira la entrevista a partir del minuto 15:00

Aunque no reveló exactamente qué hará con él, sí había explicado en el programa matutino 'Día a Día' que tiene una fundación en la que destina gran parte de su pensión como exmilitar y que su propósito era ganar el programa de Caracol Televisión para poder donar una parte a causas sociales.



Es necesario mencionar que Cris quedó eliminado del programa después de que Gamma perdiera el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo que tenía como penitencia asumir el Robo del Siglo. En el Rincón de los Castigos, los competidores siguieron la estrategia que propuso Zambrano de poner la mayor cantidad de dinero en un solo cofre (inicialmente lo dividieron en dos cajas y después lo pusieron todo en una), perdiendo la suma de más de cien millones de pesos.

Esto supuso una gran pérdida para la escuadra naranja, pero una noticia positiva para Omega, que en ese momento se encontraba atravesando por una compleja situación no solo en materia económica, sino también en temas de convivencia y estrategia en el terreno de juego.

