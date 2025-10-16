En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Con cuánta plata salió Cris del 'Desafío': cifra total después del robo a Gamma

Con cuánta plata salió Cris del 'Desafío': cifra total después del robo a Gamma

Luego de salir oficialmente de La Ciudad de las Cajas, el exintegrante de Gamma se sinceró acerca del rendimiento que tuvo en los Boxes y la cifra que obtuvo en la competencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad