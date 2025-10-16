En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Ella es la mamá de Valentina Castro, la primera colombiana en modelar para Victoria's Secret

Ella es la mamá de Valentina Castro, la primera colombiana en modelar para Victoria's Secret

La señora María Rojas se puso en contacto con 'Noticias Caracol' y dio a conocer cómo ha recibido la familia la participación de la tumaqueña en uno de los desfiles más importantes de la moda.

Quién es la mamá de Valentina Castro, la modelo colombiana que brilló en el Victoria's Secret Fashion Show.
Quién es la mamá de Valentina Castro, la modelo colombiana que brilló en el Victoria's Secret Fashion Show.
Foto: GettyImages.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad