Ella es la mamá de Valentina Castro, la primera colombiana en modelar para Victoria's Secret

La destacada modelo nacida en Tumaco, Nariño, hizo historia y dejó en alto el nombre de Colombia en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 que se llevó a cabo el pasado 15 de octubre en Nueva York, Estados Unidos, evento que contó también con la participación de Karol G como artista principal.

María Rojas, madre de Valentina Castro, joven de Tumaco que modelará en el icónico desfile Victoria's Secret Fashion Show, habló en Noticias Caracol sobre el logro de su hija. Esto dijo.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/sxZQxf11Oo — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 15, 2025

Antes del evento, María Rojas, madre de la colombiana, se puso en contacto con 'Noticias Caracol' para hablar acerca del sueño que estaba a punto de cumplir su hija, añadiendo de esta forma que siempre tuvo dentro de sus objetivos llegar a la pasarela en donde han desfilado figuras de la talla de Alessandra Ambrosio, Naomi Campbell, Bella Hadid, Gigi Hadid, Gisele Bündchen, entre otras supermodelos que han destacado en el exterior.

“Algo así porque, o sea, ella siempre me contaba las historias, me llamaba ‘mire mamá que yo he mirado muchos videos de Victoria’s Secret y es muy lindo, yo quisiera estar allí’. (…) Cuando estábamos en Tumaco y le dijeron que Victoria’s Secret la quería mirar para ver si de pronto, desde allí ha sido… Antes de eso ella siempre me había contado que quería, pero cuando le tocaron el tema de que realmente habían preguntado por ella, para ella fue algo muy lindo”, mencionó.



Valentina marcó historia al convertirse en la primera modelo colombiana el pisar este escenario. Este objetivo lo cumplió gracias a su contundente carrera en el mundo del modelaje, a pesar de su corta edad, pues tan solo tiene 22 años.

La joven fue descubierta gracias a su cazatalentos de la agencia Nefer Models, Sebastián Bedoya, que encontró su perfil de Instagram y vio en ella una oportunidad para exponer todo su potencial mientras era el rostro para diferentes marcas.

Esto la llevó a debutar en París con Louis Vuitton, pero fue gracias a su participación en el desfile de Balmain Primavera- Verano 2026 que su nombre empezó a posicionarse en la industria y darla a conocer como una verdadera promesa. Con su paso por Victoria's Secret, muchos esperan que tenga la posibilidad de desarrollarse en escenarios similares y seguir probando la fuerza de la belleza colombiana.