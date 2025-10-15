Paola Jara reveló que perdió dos bebés de Jessi Uribe: “Fue muy doloroso”

La antioqueña decidió hablar de su vida privada y compartir con sus fanáticos detalles privados de su embarazo a través de una serie de capítulos en los que los invita al mundo de Paula, su verdadero nombre.

“Hoy me muestro como nunca antes. Detrás de cada canción y de cada aplauso hay una historia que pocos conocen… y esta vez decidí abrir mi corazón. Este es el inicio de un viaje muy personal, donde comparto lo que me marcó y me hizo ser quien soy hoy”, escribió la intérprete de ‘Mala mujer’.

En el video, Paola Jara contó que con su esposo, el cantante Jessi Uribe, habían planeado ser padres, pero después de dos años de intentarlo se resignaron a no tener hijos, pues tuvieron dos pérdidas.

“[El embarazo] Sí fue planeado, pero no. Pasó en el momento en el que con Jessi ya nos habíamos sentado a conversar y habíamos dicho: ‘No, amor, no intentemos’ porque yo llevaba dos años sin planificar y pues ya habíamos tenido dos pérdidas; obviamente es algo muy doloroso”, contó la artista.



Paola y Jessi contemplaron la idea de hacer algún tratamiento para tener a su primer hijo, pero les daba miedo, así que decidieron quedarse los dos. No obstante, cuando la paisa iba a volver a planificar se dio cuenta de que tenía un retraso en su ciclo y se hizo una prueba embarazo, que salió positiva.

“La verdad casi me desmayó. Sí fue como entrar en ‘shock’ porque… no, es que ya habíamos dicho que no. Yo ya tenía en mi mente: ‘Me voy a volver superfitness, ahora sí me voy a cuidar, me voy a rayar’. Pero sí, definitivamente no es cuando queramos, sino cuando Dios quiera”, agregó.

Precisamente por las dos pérdidas que tuvo, la cantante estaba asustada y por lo mismo ha pedido ecografías constantemente para saber que su bebé está bien. La pareja anunció la noticia del embarazo cuando estaba cerca de cumplir cuatro meses y espera conocer a su hija, Emilia, en noviembre de 2025.



¿Cuánto tiempo llevan juntos Paola Jara y Jessi Uribe?

Los artistas confirmaron su noviazgo en 2019 y en 2022 se casaron, por lo que llevan aproximadamente seis años de relación y tres de matrimonio.