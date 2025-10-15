Tenso encuentro entre Cris, del 'Desafío', e Iván Lalinde por El Elegido: "Yo no le creo"

El exmilitar se convirtió en uno de los grandes protagonistas en el capítulo del matutino emitido este 15 de octubre, pues Carlos Calero, Catalina Gómez e Iván Lalinde lo interrogaron acerca de cómo percibió el hecho de que lo seleccionaran como El Elegido en los primeros capítulos de la competencia. El Súper Humano se mantuvo firme en que dentro de sus planes no estaba cumplir con la tarea secreta y añadió que todo se dio de manera natural, sin tenerlo en mente.

Ante la defensa, Lalinde aprovechó para hacerle algunas contra preguntas acudiendo a su visión como televidente y siendo la voz de muchos seguidores del programa: "Yo sí voy a ser aquí abogado del diablo porque yo creo que esas son arandelas que uno le pone a la vida. La misión era esta, la misión se cumplió y pues eso fue así", comentó.

En contraposición, Gómez y Calero aseguraron que sí creyeron en su palabra cuando se destapó toda la polémica, e incluso llegaron a mostrarse un poco indignados cuando trajeron a colación la primera vez que Mencho cumplió con su rol de La Elegida, pues afirmó que había presentado una lesión en la rodilla, lo que hizo que Cris la cargara en gran parte de la prueba.



Al conocer la postura del presentador, el integrante de Gamma no dudó en aclarar que él no estaba buscando quedarse con esos 10 millones de pesos teniendo en cuenta que deseaba competir por un objetivo mucho más grande.

"Pa' vos que me decís que no crees te digo. Yo como siempre dije, mi vida no vale eso, creo que gracias a Dios gozo de una buena pensión que está por encima de El Elegido y eso es una manera que me da facilidad para la vida. Yo realmente tenía dos propósitos en el Desafío: ir por dinero, pero en la primera entrevista dije 600 millones van para labor social (y 400 para otro destino) y te puedo mostrar la contabilidad de mi fundación y jamás me he pagado una moneda en mi fundación", explicó.

