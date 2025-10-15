En vivo
Día a día

Tenso encuentro entre Cris, del 'Desafío', e Iván Lalinde por El Elegido: "Yo no le creo"

Miryan y Cris visitaron el programa matutino luego de salir oficialmente de La Ciudad de las Cajas. El Súper Humano respondió a quienes no creen en su versión cuando fue El Elegido.

