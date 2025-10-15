Seis presentadoras de Caracol que fueron reinas; una participó en Miss Universo

Pilar Schmitt, por ejemplo, es una de las caras más representativas de las noticias de entretenimiento de Noticias Caracol. La llanera se ha ganado el corazón de los colombianos en los más de 20 años que ha estado en la pantalla chica, pero varios no saben que ella fue Señorita Meta.

Fue en el año 1996, cuando la ahora presentadora del ‘Show Caracol’ participó en el Concurso Nacional de Belleza representando a su departamento. Aunque Schmitt destacó y fue elegida como reina de la Policía, la Señorita Fotogénica y ganó por el mejor traje de fantasía, no se quedó con la corona. En esa ocasión Claudia Elena Vásquez, Señorita Antioquia, fue la ganadora.

¿Quién le ganó el reinado a Carolina Cruz?

La nacida en Tuluá, que actualmente es una de las presentadoras de ‘Día a Día’, fue Señorita Valle en 1999. La empresaria era una de las favoritas a llevarse la corona, pero al final quedó de virreina nacional; la ganadora fue Catalina Inés Acosta.



Carolina Cruz confesó en su pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’ que cree que la cirugía que se hizo en sus pechos le jugó en contra y por lo mismo no ganó la corona. No obstante, sí obtuvo el reconocimiento de todo un país.

¿Cuándo fue reina Melina Ramírez?

La presentadora de ‘Yo Me Llamo’ también fue Señorita Valle en el Concurso Nacional de Belleza, en 2011. Melina quedó como primera princesa y la ganadora del certamen fue Daniella Álvarez, la Señorita Atlántico.

Posteriormente, la vallecaucana, con raíces antioqueñas, ingresó al mundo de la televisión. En Caracol Televisión ha participado en varias producciones, como el ‘Desafío’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y ‘Yo me llamo’.

Cristina Hurtado ganó varios reinados

La nueva presentadora de ‘A Otro Nivel’ estuvo en varios concursos de belleza de Antioquia, antes de quedar embarazada de su primer hijo, a los 15 años. El primero en el que participó, contó ella en ‘Se Dice de Mí’, se llamaba Sol de América y se hizo en La Ceja. Cristina no solo concursó, sino que además se llevó la corona.

Posteriormente, la llamaron para participar en el reinado por ser la señorita Copacabana y volvió a ganar. Después, estuvo en el Reinado Metropolitano, y cuando estaba en medio del concurso se enteró que estaba embarazada; siguió, pero no ganó, sino que fue virreina.

¿María Fernanda Aristizábal, del ‘Desafío’, fue Señorita Colombia en 2019?

Sí, la quindiana ganó el Concurso Nacional de Belleza en 2019, pero, por la pandemia, la organización de Miss Universo no pudo hacer el concurso en 2020. En 2021 hubo un cambio en Colombia y María Fernanda no pudo participar en el certamen de belleza internacional.

No obstante, en 2022 fue designada como Miss Universo Colombia y logró el sueño de participar en Miss Universo. Allí, la ‘host’ del ‘Desafío Siglo XXI’ quedó entre las 16 mujeres más bellas del mundo.

Valentina Espinosa, presentadora de ‘Show Caracol’, fue Señorita Colombia

La cartagenera, que se mudó a Barranquilla para hacer sus estudios superiores, se coronó como reina de Colombia en 2021, cuando ganó el Concurso Nacional de Belleza. María Fernanda Aristizábal fue quien le entregó la corona.

A principios de 2025, Valentina Espinosa se unió al equipo de Noticias Caracol presentando la sección de entretenimiento de la edición del fin de semana. Asimismo, continúa con sus trabajos como modelo.

