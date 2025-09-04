Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Conoce a la presentadora de Noticias Caracol que se despidió de los sets y brilla como cantante

Conoce a la presentadora de Noticias Caracol que se despidió de los sets y brilla como cantante

Esta destacada periodista fue durante tres años el rostro del entretenimiento en Colombia. A pesar de su gran talento para presentar, decidió lanzarse al ruedo como cantante, ¿la recuerdas?

Maria McCausland es la presentadora que trabajó en Noticias Caracol y que ahora es cantante.
Maria McCausland es la presentadora que trabajó en Noticias Caracol y que ahora es cantante.
Foto: Caracol Televisión. Tomada de Internet.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:06 a. m.