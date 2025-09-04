Conoce a la presentadora de Noticias Caracol que se despidió de los sets y brilla como cantante

Muchas son las personas que recuerdan con cariño a Maria McCausland, la presentadora de Noticias Caracol, más específicamente de Show Caracol, que durante tres años y cinco meses informó sobre los hechos de entretenimiento más importantes del país en la pantalla chica. La periodista, graduada de la Pontificia Universidad Javeriana, fue inicialmente productora de Código Caracol (2015), luego locutora de radio en Blu Radio (2020) y presentadora de Caracol Televisión desde el 2017 al 2020.

Pese a que destacaba en este trabajo gracias a su carisma, elocuencia y soltura frente a las cámaras, la mujer decidió dar un paso más en su carrera, pero esta vez en un espacio más artístico, pues siempre soñó con llevar su música a diferentes rincones de Colombia y el mundo. De esta forma, abandonó oficialmente los sets y se dedicó a trabajar en su música, lanzándose como solista el 8 de marzo 2021 con su éxito musical 'Cayendo lento'.

Cómo luce en la actualidad Maria McCausland, de Noticias Caracol

Maria McCausland recoge más de 90 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a promocionar sus lanzamientos musicales y los proyectos en los que participa teniendo en cuenta que exploró su faceta creativa en la música desde inicios de 2012. Aunque la mayor parte del contenido está enfocado en sus canciones, también ha dejado espacio para recordar su rol como periodista, recordando esta época de su vida con mucho cariño.

"Cuando me iba a graduar tenía que cumplir con el requisito de prácticas y la universidad me mandó a entrevista con Noticias Caracol. Yo pensé la verdad que no iba a quedar, fui a la entrevista, fui muy honesta, dije que yo era una persona muy proactiva, que aprendía rápido y que estaba dispuesta a cumplir con el trabajo. En la tarde me llamaron a decir que sí había quedado y así empecé", contó en alguna oportunidad a través de su cuenta de TikTok.

Esta no es la única publicación que ha hecho al respecto, pues también contó la historia de cómo fue seleccionada para ser reportera y realizar trabajo de campo, labor que le ayudó a aceptar cada etapa del proceso de crecimiento profesional.