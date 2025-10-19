En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Suso 2025 DK
Caracol TV  / The Suso's Show  / Capítulos  / Capítulo The Suso's Show: Villa Arruga hace llorar a Suso de la risa, ¡no puede seguir el programa!

Capítulo The Suso's Show: Villa Arruga hace llorar a Suso de la risa, ¡no puede seguir el programa!

Bertalina y La Nena se unen a Iván Marín, Liss Pereira y Freddy Beltrán como los invitados de este capítulo lleno de risas, tanto así que Suso pierde el control por un momento y se vuelve víctima de su propio invento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad