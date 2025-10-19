Actualizado: 19 de oct, 2025
Caracol TV The Suso's Show Capítulos Capítulo The Suso's Show: Villa Arruga hace llorar a Suso de la risa, ¡no puede seguir el programa!
Después de poner a rapear a las protagonistas de Villa Arruga, Suso no puede con su impresionante talento, además, se muestra bastante curioso por sus estados civiles e incluso descubre que una de ellas podría ser “la viuda alegre”.
