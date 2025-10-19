En vivo
Expediente final
Caracol TV  / La Red  / Ganador de Yo Me Llamo casi queda en quiebra por dejar su personaje, se le cerraron las puertas

Ganador de Yo Me Llamo casi queda en quiebra por dejar su personaje, se le cerraron las puertas

Jorge Martínez quería que su nombre fuera reconocido y por eso dejó de lado su personaje de Yo Me Llamo Rafael Orozco, sin embargo, pronto se dio cuenta de que había sido una terrible decisión.

