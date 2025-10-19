Ganador de Yo Me Llamo casi queda en quiebra por dejar su personaje, se le cerraron las puertas

En 2021, Jorge Martínez, recordado por su impecable interpretación de Rafael Orozco en Yo Me Llamo, decidió dejar atrás al personaje que lo llevó a la fama para abrirse camino como solista. En ese momento, aseguró que, tras una década de éxito, quería centrarse únicamente en su carrera como intérprete y mostrarse al público como él mismo, no como un imitador.

Qué pasó con Yo Me Llamo Rafael Orozco

A pesar de todo, cuatro años después, tuvo que desempolvar los trajes y volver a encarnar al ídolo vallenato por una razón muy clara: “Yo soñaba, como cualquier artista, con hacer una carrera propia, pero al final llegué a la realidad y es que no es fácil”, confesó en una entrevista con La Red.



Martínez explicó que al tomar la decisión de separarse de su personaje, el 70% de las puertas que tenía abiertas se cerraron. Económicamente, fue una etapa muy complicada. “Llevaba casi un año sin trabajar porque la gente quería contratar a Rafael Orozco, no a Jorge Martínez”, afirmó.

Incluso en Estados Unidos vivió momentos difíciles, pues en algunas presentaciones el público rechazó su propuesta como solista: “El empresario me reclamó porque el público quería a Yo Me Llamo Rafael Orozco”, relató. Aunque logró realizar algunas presentaciones bajo su propio nombre, no fueron suficientes. Reconoce que le faltó apoyo del gremio, recursos y colaboraciones que impulsaran su carrera.

En junio de 2025 tomó la decisión de retomar al personaje que lo hizo famoso, y desde entonces el cambio ha sido positivo. Sus finanzas comenzaron a mejorar y los contratos volvieron a llegar: “Ahora voy a trabajar a lo grande, quiero estar en los grandes escenarios”, aseguró.



Aun así, Jorge Martínez no renuncia a su sueño: sigue esperando que su nombre, y no solo su personaje, sea reconocido nacional e internacionalmente y que su música como solista logre el éxito que tanto anhela.

