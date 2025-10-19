Jessi Uribe tiene problemas con Paola Jara a semanas del nacimiento de su hija: “Es terrible”

El cantante Jessi Uribe y su esposa, la también artista Paola Jara, están esperando a su primera hija juntos, a quien llamarán Emilia. La pequeña nacerá durante la segunda semana de noviembre y marcará un momento muy especial para la pareja, que atraviesa una de las etapas más felices de su vida.

En conversación con La Red, Jessi reveló que fueron precisamente los presentadores del programa quienes dieron la noticia antes que ellos. Ahora, a pocos días del nacimiento, el cantante ha compartido algunos detalles sobre cómo se preparan para la llegada de Emilia: “Ya tenemos todo listo, pañalera, todo listo”, aseguró.



Jessi Uribe no estará en el parto de su hija con Paola Jara

Uno de los temas que ha generado debate entre la pareja es la presencia de Jessi en el parto: “No voy a entrar, tengo un problema con Pao por eso”, confesó el artista. Según explicó, su esposa le ha pedido que la acompañe durante el nacimiento, pero él se niega rotundamente: “Si es natural, escucharla a ella llorando y gritando me da muy duro; y si es cesárea, escuchar el procedimiento no, no puedo”, comentó sinceramente.

Emilia será una bebé arcoíris, pues llega después de una pérdida que afectó profundamente a Paola Jara. La cantante había quedado embarazada anteriormente, pero sufrió un embarazo ectópico a los dos meses de gestación, una experiencia que describe como uno de los momentos más difíciles de su vida.

Aunque Jessi ya tiene cuatro hijos de una relación anterior, asegura que esta nueva etapa es completamente diferente: “Antes había una sola pañalera, ahora hay la mía, la de ella, la coach de lactancia”, dijo con humor. Además, confirmó que, con la llegada de Emilia, su familia estará completa, por lo que ha decidido hacerse la vasectomía: “Será nuestra última hija”, concluyó el artista.



Cuántos hijos tiene Jessi Uribe

Emilia será la quinta bebé del intérprete de 'Dulce Pecado', la primera con Paola Jara. De su matrimonio anterior con Sandra Barrios tuvo otros cuatro pequeños que comparten tiempo con él y con la intérprete algunas veces al año.

Por medio de sus redes sociales es usual que presuma a sus pequeños, una de ellas quiere ser cantante, al igual que él y los otros han protagonizado momentos graciosos en varias ocasiones debido a sus ocurrencias cuando están juntos.

Quiénes son los hijos de Jessi Uribe

Fruto de su matrimonio con Sandra Barrios, Jessi Uribe tuvo cuatro hijos, dos niñas y dos niños. La mayor es Luna, quien ha demostrado sus dotes de canto junto a él y que se ha vuelto popular en redes sociales. Por otro lado, la siguiente es Sarah, que ya tiene 10 años y los últimos en nacer fueron Alan y Roy, los más pequeños de la familia. Finalmente, Emilia será la menor y tendrá cuatro hermanos, la niña llegará al mundo en la segunda semana de noviembre del 2025.

