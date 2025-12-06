Publicidad

Quién es el sobrino de Rafael Orozco que casi muere en accidente de tránsito junto a su hija

Hace un año y siete meses, José Darío Orozco sufrió un accidente que le dejó secuelas psicológicas a él y a su hija. Tras meses de hermetismo, el artista por fin habla abiertamente del tema.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de dic, 2025
