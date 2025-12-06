Quién es el sobrino de Rafael Orozco que casi muere en accidente de tránsito junto a su hija

Después de varios años sin ahondar en el tema, el cantante vallenato José Darío Orozco, sobrino del recordado Rafael Orozco, decidió hablar sobre el grave accidente de tránsito que sufrió hace un año y siete meses mientras viajaba junto a su hija. El artista relató que el incidente ocurrió en la vía que conecta a Cúcuta con Valledupar, un trayecto que suele recorrer con frecuencia por motivos laborales y familiares. Aquel día, sin embargo, un conjunto de circunstancias desafortunadas terminó convirtiéndose en uno de los episodios más difíciles de su vida.

Mira también: Hija de Rafael Orozco reapareció después de años: así se ve en la actualidad



Orozco explicó que recientemente le había comprado llantas nuevas al vehículo y que, aunque no podía asegurarlo, siempre ha tenido la sospecha de que podrían haber estado defectuosas. Sumado a ello, las condiciones climáticas eran adversas: estaba lloviendo y la carretera se encontraba mojada. Según contó, manejaba entre 80 y 90 kilómetros por hora, una velocidad que consideró moderada para ese tramo. No obstante, en cuestión de segundos perdió el control del carro sin posibilidad de maniobrar para evitar el impacto.

El choque fue tan fuerte que dejó inconsciente al cantante. José Darío recordó que tardó cerca de 40 minutos en recuperar la conciencia y que, al despertar, lo invadió el pánico al no ver a la menor dentro del vehículo. En medio de la confusión y el dolor, quienes llegaron a auxiliarlo le informaron que la niña había sido trasladada a un centro de salud cercano para ser valorada por los médicos.

Mira también: Actriz de Rafael Orozco, el ídolo, se cambió el nombre: cómo se identifica ahora





Aseguró que, de no haber llevado puesto el cinturón de seguridad, su historia habría sido completamente distinta. Está convencido de que ese simple elemento marcó la diferencia entre la vida y la muerte, pues el impacto fue de tal magnitud que el uso del cinturón resultó determinante para evitar lesiones fatales. Aunque en ese momento no tenía claridad sobre el estado de su hija, el hecho de haber sobrevivido le dio fuerzas para mantenerse sereno hasta recibir noticias.

Publicidad

Con el paso de las horas, finalmente le confirmaron que la menor estaba bien y fuera de peligro. Esa información le devolvió el aliento después del angustioso episodio. Sin embargo, aunque físicamente ambos lograron recuperarse, el cantante admitió que el accidente le dejó secuelas psicológicas que lo acompañaron durante un largo tiempo.

Mira también: Imitador de Rafael Orozco en Yo Me Llamo se despide de su personaje para impulsar su carrera

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

