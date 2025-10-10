En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Hija de Rafael Orozco reapareció después de años: así se ve en la actualidad

Hija de Rafael Orozco reapareció después de años: así se ve en la actualidad

Wendy Orozco Cabello, la segunda hija del destacado cantante de vallenato, es famosa también gracias a su participación en la primera parte de la canción 'Navidad'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad