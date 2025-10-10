Hija de Rafael Orozco reapareció después de años: así se ve en la actualidad

El 11 de junio de 1992 se apagó la vida del intérprete de canciones como 'Olvídala', 'Cariñito de mi vida' y 'Mi mejor versión'. 33 años después de su fallecimiento, muchos fanáticos siguen recordando con cariño su legado en la industria musical, así como también a su familia. A pesar de que su familia se ha mantenido un poco alejada de la atención del público, recientemente se conoció que su segunda hija, Wendy Orozco, apareció públicamente en un evento.

Cómo luce en la actualidad la hija de Rafael Orozco

Su aparición tuvo lugar en el evento en el que se publicó el afiche oficial del Festival de la Leyenda Vallenata 2026, el cuál rendirá tributo al Binomio de Oro de América, agrupación que fue fundada por Rafael Orozco en compañía de Israel Romero. En la actividad se pudo apreciar a Wendy luciendo un vestido café y yendo en representación de la familia.



Sin embargo, lo que en realidad dio de qué hablar en las plataformas digitales y hasta conmovió a los amantes de la música vallenata fue el acercamiento que tuvo con Israel Romero Junior, conocido también bajo el nombre de 'El Pollo Irra' y por ser el hijo del acordeonero. Luego de darse un fuerte abrazo, se mostraron muy emocionados de recordar viejos tiempos en los que su padres hicieron grandes aportes a la cultura colombiana.



En el anuncio también estuvo presente Alejandro Palacio, el destacado actor que protagonizó la serie 'Rafael Orozco, el ídolo' en Caracol Televisión junto a la talentosísima Taliana Vargas, quien dio vida a Clara Cabello. Ambos enamoraron al público no solo con la apuesta gráfica del formato, sino también con su química de trabajo debido a que logró sobrepasar las cámaras.

El Festival de la Leyenda Vallenata está programado para que se realice entre el 26 de abril y el 2 de mayo de 2026, por lo que los fanáticos están a la espera de conocer más detalles al respecto para poder participar activamente del cronograma.

