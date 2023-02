Juliana Velásquez confesó que creció con la música de Rafael Orozco y Binomio de Oro

Juliana Velásquez estuvo hablando en Día a Día sobre la manera en que siente que su canto le abrió muchas puertas para permitirse conocer historias de las personas que la rodean y de esa misma manera escribir sobre ellas. Los momentos de tristeza y felicidad también hacen parte fundamental de sus composiciones.

El más reciente lanzamiento de la joven artista es 'Cometa', el cual cuenta con un videoclip , donde tiene que ver con un anécdota personal relacionada con una despedida que tuvo con su exnovio. Aunque en este momento son buenos amigos, ella confiesa que hicieron múltiples planes juntos, pero jamás fueron a volar cometa, esa es la razón del nombre del tema.

Juliana comentó que la escritura es una de las mayores razones por la que ama la música, siendo una forma de poder hacer catarsis con sus emociones, dado que es un proceso muy especial, tanto así que se vuelve su manera de ver la vida y compartir un mensaje que siente que es necesario para las demás personas.

Como artista siente que es importante que la gente dure al menos tres segundos viendo su video para poder sentir los sonidos y vivirlo. Dado que por ese motivo ella se empeña tanto en crear un buen producto audiovisual para todos sus fans.

'Toda la vida', es una composición Vallenata de su álbum '222' que es muy especial para Juliana, ya que creció escuchando a Rafael Orozco y Binomio de Oro. La canción es un tema para los amores que se aman pero deben despedirse, porque no es el momento para estar juntos. Fue inspirada en una situación que cree que todas las personas han vivido.

"A veces yo compongo canciones que quisiera que me hubieran escrito a mi… Muchas veces pasa que amas mucho a una persona, pero uno sabe que no está satisfecho y no quiere soltar por no hacer daño… Es una despedida nostálgica que dice nos amamos, pero ve, vuela y se feliz", relató la actriz en Día a Día.

Juliana Velásquez comenzará una gira por Colombia llamada ‘Juliana por Colombia’, con su primer concierto en el Festival Estéreo Picnic 2023 y después por varias ciudades del país, estará acompañada de solo dos músicos para ella poder permitirse conectar más con sus seguidores y transmitir de una manera genuina sus temas.

