Román, de La Descarga, recibió una tentadora propuesta laboral de Santiago Cruz tras su salida

A medida que avanza La Descarga, el templo de la música , los participantes más les toman cariño a sus compañeros en el Campamento Musical; por eso, la reciente eliminación de Román , por parte de la Selección Amarilla, dejó un enorme vacío en la producción de Caracol Televisión. En medio del programa matutino Día a Día , el artista re refirió a este suceso.

Aunque contó que evidentemente quería continuar en competencia, destacó que se siente muy orgulloso de todo el trabajo que hizo en el escenario. Asimismo, se apresuró a confesar que su mentor, Santiago Cruz , decidió hacerle una importante propuesta laboral que a la que no podía negarse por nada del mundo.

"Él conmigo siempre ha sido una persona muy abierta, he tenido la facilidad de acercarme a él cada vez que teníamos un ensayo. De hecho, me ofreció algo impresionante por lo que estoy súper contento y que les puedo contar por aquí. No sé si sea una sorpresa o algo así, pero después del show me dijo que quería que fuera parte de su banda", dijo en medio de la transmisión en vivo.

Los presentadores del programa rápidamente lo aplaudieron y lo felicitaron por la noticia. Además, le preguntaron por las fechas en que se llevarán a cabo las primeras presentaciones que reunirán no solo a dos grandes talentos haciendo música sobre el escenario, sino que también prometen estar cargadas de mucho romanticismo y nostalgia.

"Vamos a hacer los conciertos que tenemos ahorita en Colombia. El primero es ahorita el 18 de marzo en Bucaramanga, después viene el gran concierto en el Movistar Arena el 21 de abril, después vamos a estar en Medellín el 6 de mayo y en Barranquilla el 10 de mayo", respondió.



¿Quiénes son los favoritos de Román para ganar La Descarga?