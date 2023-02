Stéfany Zabaleta hace que Gusi llore y destaque su excelencia: "es de otro mundo"

De forma previa a su presentación, Stéfany Zabaleta tiene una charla con Jenny Ramírez, quien le confiesa que a veces siente pena de vestirse como lo hace debido a los comentarios que pueda recibir, por lo que la participante del Equipo Santiago Cruz aprovecha para contarle lo sucedido con el Indio Harin.

"Una mujer no se puede vestir al agrado de un hombre, es decir, si el hombre tiene la mente dañada es culpa de él, no de la mujer", comenta con un poco de disgusto la miembro de la Selección Amarilla, lo cual genera un debate entre estas dos cantantes con respecto a la falta de respeto por parte de los abusadores.

Te puede interesar: Breiner le pidió perdón a Dareska y lloró tras duras palabras de los mentores: "Quedé como un patán"

Tanto Stéfany Zabaleta como Jenny Ramírez están ofendidas con el pensamiento de muchos hombres, porque consideran que ellos creen que no merecieran respeto, dado que ellas se arreglan y se maquillan porque eso las hace sentir bien y seguras, no porque tengan la intención de conquistar a quienes hacen parte del Campamento Musical.

Su poderosa presentación hace que Gusi llore y le diga unas conmovedoras palabras: "Stéfany es de otro mundo, tú estás más allá de la excelencia, de la disciplina. La canción me toca bastante porque quizás soy el único mentor que está aquí sin su familia y el si tú no vuelves del inicio me dejó mal y luego la canción despierta de otra manera y me lleva por sentimientos".

Lee también: Christian Better se sinceró sobre la gran conexión que tiene con su padre a pesar de su fallecimiento

Publicidad

El mentor asegura que ella jugó con su corazón debido a todos los sentimientos que plasma en su canción, para luego confesar que extraña mucho a sus seres queridos y le pide que no se lleve su tristeza, pues simplemente ella toca su alma.

Esto hace que Santiago Cruz se pare para fundirse en un fuerte abrazo, lleno de mucho cariño y con la intención de brindarle ese calor de hogar que tanto está necesitando y le asegura que no está solo.

Conoce más: La música ha sanado a Stefany Zabaleta quien se sinceró sobre su dura realidad

Maía tampoco puede contener las lágrimas y exalta que es una gran fan de Stéfany Zabaleta, pues cree que hay una frecuencia vocal de ella que le encanta y afirma que se muere por hacer una canción con ella, dado que se ve reflejada en esta participante cuando unos años atrás estaba empezando su carrera.

Publicidad