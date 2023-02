El Indio Harin les comenta a los mentores por qué tiene esa actitud de padre con Stéfany Zabaleta

Lo ocurrido por causa de los comentarios del Indio Harin hacia el tipo de vestimenta de algunas mujeres del Campamento Musical es algo que sigue repercutiendo en Stéfany Zabaleta , quien decide hablar directamente con él para hacerle entender lo que ella está pensando en estos momentos y no, por el contrario, intentar que cambie su forma de ver la vida.

"Voy a respetar tu ideología siempre y cuando no irrespete la mía", es lo primero que ella le exalta a su compañero de selección, ante lo cual él le hace recordar una vez que ya habían conversado con respecto a esto y le asegura que no era algo personal, sino algo en general.

Ante esto, ella le deja en claro que sintió que el Indio Harin hizo referencia a que las víctimas eran las principales culpables por causa de las prendas que utilizaban, no obstante, él le aclara que esa no era su intención, puesto que no quería ofender a nadie.

Para darle un cierre a esta polémica, él le pide que se vista como quiera y que se comporte de la forma en la que sea ella misma porque de igual manera va a brillar como sea. A su vez, este participante le confiesa que la vio como a su hija y que lo que realmente quería era evitar que le hicieran comentarios que la incomodaran.

Al terminar su presentación, con la cual queda bastante agitado, Marbelle es la primera mentora en opinar al respecto, quien le confiesa que lo que más le gusta es que tuvo la oportunidad de escuchar el lado más dulce de su voz, lo que hace que sea una noche mágica por lo que pudo conseguir con su canto.

Maía está de acuerdo con su compañera y suma que siente que no impostó la voz, solo en ciertos momentos cuando era necesario, y que se vio una ligereza que le ayudó a ir más fácil en la rítmica, algo que el mentor de El Indio Harin comenta que era el principal reto para esta interpretación.

Por último, la barranquillera le exalta que él debe ejercer un papel de papá, lo cual no ve como algo negativo, sin embargo, no debe convertirse en alguien controlador.

