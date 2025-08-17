Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
The Suso's Show
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Resumen capítulo La Red: Exparticipante del Desafío está viva de milagro: estuvo en UCI

Resumen capítulo La Red: Exparticipante del Desafío está viva de milagro: estuvo en UCI

Margoth, del Desafío The Box 2023, relata todo lo que sufrió por una peritonitis pélvica, donde incluso terminaron comprometidos sus pulmones. Estuvo en coma inducido y asegura que sobrevivió de milagro.