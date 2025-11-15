Yeferson Cossio habla de sus adicciones y Paola Jara recuerda los bebés que perdió | Resumen La Red

En este capítulo de La Red, el creador de contenido Yeferson Cossio reveló que, aunque consumió drogas durante años, nunca fue adicto y dejó las sustancias hace nueve meses movido por el dolor que vio en su familia, e invitó a sus seguidores a no probar ninguna droga. Además, habló de su relación con Carolina Gómez, a quien considera su polo a tierra y anunció que su boda será el 6 de enero en Curazao, con una luna de miel soñada en Bali.

Por otro lado, la actriz Katherine Porto volvió a ser centro de atención luego de que el Fisgón de La Red la captara muy cerca de Santiago, el hombre con quien anteriormente había asegurado que solo la unía una amistad. Las cámaras los grabaron juntos en el concierto de Carín León, donde se les vio besándose y abrazándose, lo que ha generado especulaciones sobre un romance que contradice sus declaraciones previas.

Días antes del nacimiento de su hija, la cantante colombiana Paola Jara atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida. Aunque nunca soñó con ser mamá y vivió pérdidas dolorosas en el pasado, considera este embarazo una bendición. Además, recibió una histórica nominación a los Grammy anglo en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano, convirtiéndose en la primera mujer colombiana en lograrlo, y asegura que asistirá a la gala del 1 de febrero de 2026 pese a estar en posparto.

Finalmente, el imitador de José José en Yo Me Llamo vuelve a la controversia tras una nueva prueba de ADN que confirma que Isaac, el hijo de 8 años de Adriana Arbeláez, sí es suyo. La mujer asegura que él estaría cometiendo un delito por no pagar la pensión alimenticia y que tendría una alerta migratoria en México. Aunque intentaron contactarlo en La Red, Manuel José afirmó que no hablará del caso hasta que exista una sentencia definitiva, mientras los presentadores de La Red recordaron que él mismo se ha definido como “un hijo negado”, señalando la ironía de la situación.

