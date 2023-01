Cristian Better se sinceró sobre la gran conexión que tiene con su padre a pesar de su fallecimiento

En medio de una confesión en Descárgate Aquí, el integrante de la selección de Santiago Cruz habló sobre su padre, la persona que lo inspiró a dedicarse a la música y por la que es el artista que muestra hoy en día.

De hecho, afirmó que hay algo que siempre ha querido hacer con su carrera, pero que hasta el momento no ha logrado y es hacer algo que su padre siempre consiguió “dejar una huella en una o muchas canciones que conmueva, conecte a la gente y se quede para toda la vida”, comentó.

Publicidad

Del compositor Ramiro Better, su padre, heredó la naturalidad al cantar, el hecho de obviar en ocasiones la técnica y lo que ya está escrito, siempre intenta que salga de su corazón.

Fue la persona que más admiró y aunque falleció cuando Cristian tenía 13 años sigue dejando una gran huella en su vida. Lo siente presente constantemente, en especial cuando escucha algunas canciones.

Específicamente, la melodía que los conecta es ‘obsesión’, de la que cantó un trozo. El artista aseguró que siempre le deja un bonito mensaje y le conmueve el alma al saber que está junto a él, que lo acompaña y lo siente presente.

Publicidad

“Yo le prometí a mi papá que iba a seguir sus pasos justo el día que falleció, frente al ataúd le prometí que iba a ser artista, no tuve la dicha de compartir música junto a él”, afirmó.

Entre lágrimas confesó que si su padre lo viera ahora seguro estaría muy orgulloso de él y aprovechó para agradecerle por dejarle la música como herencia, fue gracias a él que aprendió a tocar la guitarra.

Publicidad

Y es que se dio cuenta de que en varias fotos aparecía cantando, por eso el entonces pequeño Cristian observaba los trastes de la guitarra, ubicaba sus manos igual que él y tocó así sus primeros acordes.

Publicidad

“Desarmé un álbum completo mirando fotos de sus manos en diferentes posiciones de acordes y así me aprendí mi primera canción, eso se lo debo a él”, confesó.

Finalmente reveló que, aunque ha intentado componerle una canción no lo ha logrado, pues no ha sido fácil y cree que todo lo que diga se queda corto, por eso a veces prefiere cantarle y no componerle.