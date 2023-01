Juan Pablo Cañizares explica cómo funciona el sistema de audio de La Descarga

Más allá de la convivencia y la música, La Descarga es un proyecto que tiene un enorme equipo de trabajo detrás, quienes se encargan que lo visto en pantalla tenga la mayor calidad posible. Es por ello que Juan Pablo Cañizares nos habla directamente sobre todo el sistema de sonido de este reality.

El director de audio y música de los formatos de entretenimiento de Caracol Televisión explica todo lo que conlleva registrar en audio lo que sucede dentro del Campamento Musical, ya que es importante que no se quede por fuera ningún detalle.

Te puede interesar: Tatiana ‘La Baby Flow’ comparó su vida con la de Marbelle y aseguró que “el destino las unió”

Publicidad

"Este campamento fue un gran reto porque como se dan cuenta es muy grande y desde el inicio tuvimos 40 personas que deben tener micrófono inalámbrico", afirma.

Así mismo, recalca que cada una de las zonas de la casa tienen RF (frecuencia de radio) con la intención de captar bien la señal y que el micrófono no se empiece a cortar. Razón por la cual hay alrededor de mil metros de cable, 20 antenas y 85 micrófonos.

Con respecto al master, que es en donde se tienen registro de todos los micrófonos, allí obtienen la alerta de si se les va a acabar la batería o si el sonido se está captando bien, ya que la idea es que estos nunca se apaguen, por lo que una de las mayores adversidades está en controlar la pila.

Mira también: “No hay un no que me detenga, ya he tenido suficientes”: Aleja Clark sobre su carrera musical

"Parte de las reglas es que no pueden tocarse los micrófonos, ellos se lo ponen y se lo quitan para bañarse y la mayoría de veces tienen que llamar a alguien de producción para que se los retire", detalla el director de audio y música.

Publicidad

Además, hace referencia a que: "cada participante tenía un canal de grabación, es mucho material y demasiado equipo implementado para este campamento".

Otro de los obstáculos, de acuerdo con lo dicho por Juan Pablo Cañizares, es la acústica, especialmente porque este lugar puede generar mucho rebote de sonido, dadas las condiciones del espacio al haber sido una bodega, por lo que lo importante es que todo se escuchara claro.

Conoce más: El Puma del Vallenato se califica como “el promotor del desorden” en el campamento musical

Publicidad

A su vez, nos habla de cómo hicieron para aislar el sonido del estudio que hay en cada una de las habitaciones para que este fuera un lugar privado para los participantes y sus mentores.

En cuanto al equipo detrás de todo esto, Juan Pablo Cañizares nos comenta que hay 12 sonidistas que se van rotando en turnos para cubrir las 24 horas del reality y asegurarse de que todo salga a la perfección.

Publicidad

¿Cómo funcionan los micrófonos de cada participante?

Este sistema es el mismo que se utiliza en El Desafío, así que son micrófonos que no tienen que alambrarse, ya que solo deben ponérselo en el cuello y cargar con un canguro en donde está el aparato, el cual no pueden tocar ni desconectar, lo que hace parte de las reglas y puede tener sanciones en caso de que ocurra.