“No hay un no que me detenga, ya he tenido suficientes”: Aleja Clark sobre su carrera musical

Aleja Clark participó en La Voz Teens y La Descarga es su segunda oportunidad de brillar frente al público. Así lo ha mostrado en más de una ocasión durante cada una de sus presentaciones, con las que ha encantado al público.

A lo largo de su carrera ha intentado demostrarle a quienes le han dicho que no, que ella también tiene talento y la posibilidad de triunfar en la música. Y es que en varias ocasiones hay personas que no han confiado en ella.

La primera vez fue cuando tenía nueve años, una de sus profesoras planeó un espectáculo en el que debía bailar y cantar, sin embargo, al verla le comentó “como que tu no sirves para esto, no coordinas bien, no estás cantando bien”.

Como cualquier niña, esto la afectó bastante y finalmente fue su padre quien la apoyó. Él ha sido la persona que poco a poco le ha ayudado y se ha convertido en su soporte, tanto que su amuleto de la suerte es una manilla que siempre ha usado él.

Su primer “no” es la misma razón por la que ha optado por no participar en concursos de canto, pues solo ha ganado uno en toda su vida y el resto de las veces le han dicho que no.

Sobre su convivencia en La Descarga, comentó “estar aquí con gente que ha llegado a la final, ganadores, finalistas, es algo demasiado grande e importante”. Eso ha impactado su proceso junto a sus compañeros, pues algunas veces se compara con ellos.

Y es que, según ella siempre ha existido el estereotipo de que los cantantes urbanos no cantan, lo que hizo que se sintiera “más pequeña” que los otros concursantes. Cuando siente que no sabe si va a poder recuerda una frase de Karol G “si ellos son camiones, yo soy un maquinón y aquí estoy”, compartió.

La joven finalizó su confesión con una frase muy concreta “no hay un no que me detenga, ya he tenido suficientes”.